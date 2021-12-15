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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السينما أعطتني حياة كاملة.. فاتن حمامة تكشف علاقتها الوطيدة بالدراما ..نوستالجيا

فاتن حمامة
فاتن حمامة

كانت فنانة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كانت فتاة أحلام لشباب جيلها، كان أداؤها الدرامى كالسهل الممتنع برعت فى العديد من الأدوار الدرامية وجسدت كافة الشخصيات بإتقان منقطع النظير، كانت طلتها مميزة ولا سيما قصة شعرها " الكاريه " القصير وإطلالتها الأنيقة وملامح وجهها الملائكية التى سحرت قلوب محبيها واستحقت عن جدارة لقب " سيدة الشاشة العربية" إنها الفنانة الراحلة فاتن حمامة".


كانت السينما للفنانة الراحلة فاتن حمامة مزيجًا بين الخيال والواقع خاصة وأنها عاشت مراحل حياتها فى " بلاتوهات" التصوير والذى كانت تعتبره بمثابة البيت، المدرسة.


كانت تتعامل الفنانة الراحلة فاتن حمامة  مع زملائها الفنانين بمثابة إخوتها والذين عاشت معهم أكثر ما عاشت مع أسرتها فى منزلها، ولفتت أن الشخصيات التى جسدتها ومنها آمنة، عزيزة، عائشة وغيرها من الشخصيات شعرت أثناء أداء أدوارها بنفس المشاعر التي مروا بها وذلك من خلال الشاشة.
 

كما كانت تؤكد الراحلة فاتن حمامة أنها كانت بمجرد أن تتقن الدور الذى تؤديه على أكمل وجه كانت تشعر بسعادة كبيرة وكانت ترى أن السينما أعطتها حياة كاملة وأكثر حتى مما منحتها إياها إليها.


وتوفيت فاتن حمامة في عمر الـ83 في 17 يناير 2015، ولاقت وفاتها وقتئذ اهتمامًا كبيرًا من قبل وسائل الإعلام وحضر الجنازة آلاف المشيعين.
 

الفنانة فاتن حمامة الجنازة شاشة استثناء الدراما فاتن حمامة

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