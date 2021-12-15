هذ هو لوني السعيد.. يسرا تتألق في أحدث ظهور لها من جدة

نشرت الفنانة يسرا، صورا جديدة من أحدث ظهور لها من جدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت يسرا مرتدية فستان أنيق باللون الأسود، مكشوف الأكتاف، تاركة خصلات شعرها القصيرة منسدلة علي أكتافها، ممسكة شنطة باللون الأحمر في يدها.

وعلقت يسرا علي الصورة كاتبة: “الأسود هو لوني السعيد”.

وعبرت الفنانة "يسرا" عن سعادتها بالمشاركة بفيلم حرب الفراولة في أولى دورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي .

و كتبتت يسرا عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام : ‎سعيدة بمشاركتي بفيلم #حرب_الفراولة في أولى دورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بحضور المخرج خيري بشارة والمؤلف د. مدحت العدل، اليوم من الساعة ٣ إلى الساعة ٦ بتوقيت السعودية.

و تابعت : "فيلم "حرب الفراولة" - ١٩٩٤ قصة وسيناريو: د. مدحت العدل، تأليف وإخراج: خيري بشارة، إنتاج: العدل جروبيذكر أن الفنانة يسرا تقدم مسرحية جديدة بعنوان “صافي وفافي”، من تأليف و إخراج رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال للعرض في موسم الرياض الترفيهي بالسعودية".

وتقدم يسرا المسرحية بعد غياب 19 عاما عن خشبة المسرح بعد آخر مسرحية قدمتها عام 2002م" لما بابا ينام" من إخراج خالد جلال.

يذكر ان يسرا تنتظر عرض فيلمها الجديد “ليلة العيد” والذى يشارك فى بطولته عدد من النجوم منهم عبير صبرى وهنادى مهنى وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله.

وكان اخر اعمال يسرا فى الدراما مسلسل “حرب أهلية” والذى شارك فى بطولته كل من باسم الخياط وأروى جودة وجميلة عوض وتأليف أحمد عادل إخراج سامح عبد العزيز.