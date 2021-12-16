بسبب مصاريف الولادة.. زوج يعتدي على زوجته بالضرب لمدة 13 ساعة في أسوان..شاهد

التجرد من الإنسانية ، والتعامل بقسوة لا تقارن ، هذا هو ما تعرضت له هند .ع .ف من حالة تعذيب وضرب على يد زوجها داخل منزلهم الكائن بمركز كوم أمبو في محافظة أسوان .

وقد انتقلت عدسة "صدى البلد " لمنزل أسرة هند البالغة من العمر 27 سنة للتعرف على تفاصيل هذه الواقعة التي تمثلت في قيام زوج بضرب زوجته وتعذيبها عندما طالبته بمصاريف الولادة .

حيث أشار والد هند بأنه كان فى عمله ، وتلقى اتصالا من أسرته بأن إبنته تعرضت لحادث وهى الآن مصابة وموجودة فى المنزل، وقد توجه على الفور إلى منزله للاطمئنان على ابنته.

وأضاف بأن أبنته هند تعرضت للضرب والتعذيب لمدة 13 ساعة متواصلة على يد زوجها ، وأنها خافت تصارحه فى بداية الأمر خوفاً على أبنها الذى كان بحوزة الزوج المتهم بعد أن هدد بقتله فى حالة إذا ذكرت الحقيقة.

وأوضح والد هند بأنه تفاجأ بابنته مصابه بكدمات وجروح وآثار تعذيب فى وجهها وجسدها أدت إلى تغيير ملامح وجهها بالكامل وضعف صوتها وبالكاد تجيب على تساؤلاته، وأنه قام بتحرير محضرًا بالواقعة حمل رقم 14468 جنح مركز شرطة كوم أمبو لسنة 2021.

بينما أشارت والدة الزوجة المعتدى عليها بأن إبنتها كثيراً ما تتعرض للضرب والإهانة على يد زوجها البالغ من العمر 35 سنة، وذلك بسبب تناوله للمواد المخدرة الخطرة وإدمانها وهو ما يدفعه إلى ضرب زوجته بكل وحشية وغشم.

وفى نفس السياق قال م.ع شقيق الزوجة المعتدى عليها بأن المرة الأخيرة كانت أخته تطالب زوجها بأن يجهز لها مصروفات للولادة مبكراً وهى ما زالت فى الشهور الأولى للحمل، لكنها تدرى ظروفه المادية خاصة وأنه يعمل باليومية وينفق كل مصروفاته على المخدرات، فكان ردة فعل الزوج بأنه ضربها بوحشية على وجهها وأخذ آلة حادة وجرحها فى أنحاء متفرقة من جسدها، وحلق شعرها، ثم حملها على توك توك بعد خوفه من أن تموت على يديه وتركها أمام منزل أسرتها فى مدينة كوم أمبو.

وتابع بأنهم فوجئوا بمنظر شقيقته وهى ملقاة على الأرض وتنزف الدم من جسدها وعليها آثار تعذيب، ونقلوها على الفور لمستشفى كوم أمبو لتلقى الرعاية الطبية، مناشدين المسئولين بالتدخل للقبض على هذا الزوج المتهم لينال عقابه بسبب ما فعله من وحشية لزوجته خاصة بعد خطف أبنه وتهديد بقتله فى حالة إذا ما بلغت الزوجة الشرطة على فعلته.