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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهود متواصلة للبعثة الإسبانية بمقابر الأمراء غرب أسوان|صور

جهود البعثة الأثرية
جهود البعثة الأثرية الأسبانية بأسوان

تواصل البعثة الإسبانية بموقع مقابر الأمراء بغرب أسوان، عملها برئاسة عالم الآثار الغندور خلال موسمها الثالث عشر، وذلك مع اقتراب نهاية عملها خلال هذا الموسم، وتتكون البعثة من فريق عمل متخصص في علم الحفائر مثل العظام والفخار والرسم الأثري والترميم وغيرها وتقوم بعملها بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار.

ومن جانبه أكد نصر سلامة الخبير الأثرى، أن البعثة الإسبانية افتتحت خلال هذا الموسم معرضا مؤقتا لأهم القطع الأثرية التي جرى الكشف عنها بإحدى قاعات متحف النوبة منذ أيام، وتقوم حاليا بعملها اليومي بمقابر الأمراء، حيث يتركز عملها على دراسة لبعض القطع الأثرية المكتشفة والمحفوظة بمخزن أسوان.

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وأشار نصر سلامة إلى أن أعمال الدراسة للقطع الأثرية تتنوع بين رسم الزخارف المسجلة على قطعة من الكارتوناچ وهي نوعية من النسيج المقوي كانت توضع على المومياء لضمان حفظها ودراسة قطع كسر الفخار لتحديد الفترة الزمنية الخاصة بها وطريقة التصنيع والاستخدام.

وتابع، أن عمل الحفائر بالموقع المحدد لعمل البعثة تحت الإشراف المباشر لمنطقة آثار أسوان مع وجود مرافقين لها أثناء فترة عملها من مفتشي ومرممي المنطقة، حيث أن باطن الأرض بغرب أسوان ما زال يبوح بأسرار كثيرة عن أعظم حضارة عرفها الإنسان حتى الآن .

وكانت قد وافقت وزارة المالية على اعتماد اللائحة المالية الخاصة بمركز الخدمة العامة للغويات والترجمة بكلية الألسن جامعة أسوان، وذلك يأتى فى إطار خدمة طلاب الكلية والجامعة.

صرح بذلك الدكتور حازم عبداللاه الجمل عميد كلية الألسن، والذى أشار إلى أن مركز الخدمة العامة للغويات والترجمة يعد إضافة جديدة للمراكز المتخصصة بالجامعة ، مضيفاً بأنه يتم تأهيل العاملين والعمل على تدريبهم من خلال الدورات التدريبية التى سيعقدها المركز وسوف يقدم المركز العديد من الدورات التدريبية لجميع العاملين بالمؤسسات الحكومية لارتقاء بمنظومة العمل فى ظل التحول الرقمى الذى تنتهجه إستراتيجية الدولة. 

وكان قد أفتتح السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان المؤتمر العربي الخامس عشر للإستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذى يعقد فى الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر 2021 بمدينة أسوان حيث يأتي ذلك في إطار اِلإهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع في مجالات الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومتابعة إنشاء المحطات النووية .

جهود متواصلة للبعثة الإسبانية بمقابر الأمراء بغرب أسوان
جهود متواصلة للبعثة الإسبانية بمقابر الأمراء بغرب أسوان
جهود متواصلة للبعثة الإسبانية بمقابر الأمراء بغرب أسوان
جهود متواصلة للبعثة الإسبانية بمقابر الأمراء بغرب أسوان
جهود متواصلة للبعثة الإسبانية بمقابر الأمراء بغرب أسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان البعثة الأثرية اخبار المحافظات

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