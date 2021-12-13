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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آثار أسوان تقوم باستعدال تمثال قبة الهواء

آثار أسوان تقوم بإستعدال
آثار أسوان تقوم بإستعدال تمثال قبه الهواء

قام فريق عمل من المرممين و العمال بمنطقه آثار اسوان برئاسة شاذلي على مدير عام آثار أسوان اليوم الإثنين باستعدال تمثال منحوت من الحجر الرملي وغير مكتمل الملامح ربما كان خاص بالأمير سارنبوت صاحب أحد أهم المقابر بقبه الهواء.

يذكر أن هذا التمثال كان موجوداً بالقرب من مدخل المقبرة منذ سنوات ويعتبر التمثال الوحيد بقبه الهواء حيث أن المقابر خالية تماماً من التماثيل، كما أن عدم اكتمال نحت ملامح التمثال توضح طريقه وأسلوب نحت التماثيل عند المصري القديم خلال هذه الفترة. 

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وتعتبر مقبره سارنبوت من أهم المقابر بقبه الهواء وهي تحمل رقم ٣٦ من عصر الدولة الوسطى وكان سارنبوت الأول محافظ منطقة النوبة في عهد الفرعون سنوسرت الأول،  وتدل المخطوطات المنقوشة على جدران المقبرة أن سارنبوت الأول كان ولياً مطيعاً لفرعون .

وتبدأ المقبرة بمدخل يؤدي إلى حجرة بها ٦ أعمدة ومائده قرابين . وبعد صعود سلم من ٩ درجات نصل إلى دهليز طويل تتفرع من جانبيه ٦ غرف صغيرة (نيشة) ؛ ثلاثة على كل جانب . ثم نصل إلى بهو كبير به ٤ أعمدة ثم إلى حجرة جنائزية، كما يتفرع من جانب البهو حجرة طويلة كانت للقرابين .

وكانت قد نجحت جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي في إنهاء مشكلة طفح مياه الصرف ودخولها لعدد من المنازل بمنطقة السيل الريفى بعد الاستجابة الفورية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لشكاوي أهالي المنطقة حيث أعطى تعليماته للعميد مهندس يحيى أبوزيد رئيس مجلس إدارة فرع الشركة بأسوان الذي قام بالتفقد الميداني يرافقه قيادات الشركة والمحليات والأطقم الفنية المدعمة بالمعدات اللازمة.

فيما وجه قيادات وأهالي المنطقة الشكر لمحافظ أسوان على التدخل السريع لحل المشكلة ورفع المعاناة عنهم والعمل على إنقاذ منازلهم من الغرق وممتلكاتهم الخاصة من التلف.  

ومن جانبه أوضح يحيى أبوزيد بأنه تم الاجتماع مع أهالي المنطقة والتعامل فنياً مع أسباب المشكلة حيث تم تنفيذ أعمال التطهير لخط الصرف الصحي الرئيسي بقطر ٥٠٠ مللي وبطول ٢كم، كما سيتم إصلاح كسور في ٤ خطوط فرعية أخرى ، لافت؟ إلى لإنهاء المشكلة بشكل جذري سيتم إلغاء ورفع عدد من خطوط مياه الشرب القديمة والمتهالكة والتي توجد بها تسريبات مياه، بجانب إحلال وتجديد شبكات الانحدار للصرف الصحي بمناطق السيل الجديد والسيل الريفي والشعبية بأطوال ١،٥ كم وبأقطار ٦٣٠ مللي و٨٠٠ مللي و١٢٠٠ مللي، بالإضافة إلى إنشاء محطة رفع صرف صحي بطاقة ٢٠ ألف م٣ /يومياً وربطها بمحطات كيما للمعالجة بخط طرد ٨٠٠ مللي وبطول ٤ كم.

آثار أسوان تقوم بإستعدال تمثال قبه الهواء
آثار أسوان تقوم بإستعدال تمثال قبه الهواء
آثار أسوان تقوم بإستعدال تمثال قبه الهواء
آثار أسوان تقوم بإستعدال تمثال قبه الهواء
آثار أسوان تقوم بإستعدال تمثال قبه الهواء
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