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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التوابل الأسوانية الأشهر عالميا.. استخدامها ليس للطعام فقط بل للعلاج.. شاهد

التوابل الاسوانية
التوابل الاسوانية الأشهر عالمياً

محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية والتي تمتلك العديد من المقومات الطبيعية والخدمية في مختلف المجالات. 

ونلقى الضوء عبر منصة "صدى البلد" على أحد العلامات البارزة في أسوان والتى تشتهر بها عاصمة الاقتصاد، وبلاد الذهب وهى العطارة والتوابل الأسوانية التى لم تجدها فى أية محافظةأخرى حيث أنها تضم أغلب التوابل والأعشاب، ولم يقتصر إستخدامها على الطعام فقط، بل هى سر للشفاء من أمراض عديدة.

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وفى هذا الإطار قال محمد حسين - صاحب محل عطارة بأسوان بأن محل عطارته يضم اشهر أنواع العطارة والتوابل من خلطات التوابل والأعشاب والزيوت ، وهناك جزء للبهارات والتوابل ، والفلفل الأسود والكمون والشطة بأنواعها والكسبرة ما بين بلدى ، ومستورد .

كما أن محل العطارة يضم أنواع كارى هندى حار وشطة سودانى ، ومنها السليم ومنها المطحون ، والجنزبيل كتابل ومشروب ، والقرفة ، والكركم كتوابل يعطى نكهة جميلة للأكل ما بين صوانى وأرز ، و 7 بهارات توابل ، كبابة صيني ، زعتر ، فلفل أسود ، زر ورد ، قرنفل ، ورق لورا ، توابل الشورمة ، والحوشة ، وتوابل الكبدة ، وغيرها الكثير، ومن العطارة التى يتم إستيرادها من دولة السودان.

وأضاف محمد حسين بأن هناك القرفة المسكرة وهى من أبرز أنواع التوابل والتى تستخدم فى الطعام وكعلاج للتقلصات، كما أن يتم جلب الزنجبيل السودانى لعلاج السعال، فضلاً عن الشاى متعدد النكهات والذى يتنوع بين الشاى بالليمون وشاى بالنعناع وشاى بالتفاح وشاى بالخوخ.

وعن أبرز الأنواع التى عليها إقبال فى سوق العطارة الأسوانية، يأتى الكركدية الذى يتم زراعته فى مدينة أبوسمبل، وغيرها من المناطق الأخرى، ويحظى بشهر واسعة بين السائحين، بجانب الدوم والشاى بالنكهات المختلفة الذى يلقى شهرة كبيرة بين المصريين.

وتابع بأن غالبية الأعشاب يتم زراعتها بمحافظة أسوان ويتم استيراد بعضها من السودان، وأن كل عشب يستخدم لعلاج منطقة محددة من الجسم حيث يستخدم عشب سلو الليمون والذى ينمو فى المناطق الجبلية فى علاج أمراض القولون والمعدة، بينما تستخدم زهرة الينسون فى علاج نزلات البرد والسعال وارتفاع درجات الحرارة، ولعلاج أمراض العظام يأتي التمر الهندي، فى حين يستخدم البابونج كمهدى للمعدة وضبط معدلات السكر بالدم.

وأكمل بأن هناك الكثير من السائحين يحرصون على شراء أكثر الكركدية والدوم، لأنهم يعلمون بأنها تعالج أمراض ارتفاع ضغط الدم،  وأن العطارة الأسوانية تحظى بشهرة واسعة لأن منتجاتها طبيعية وغير كيميائية فلم تكن لها آثار جانبية.
 

التوابل الاسوانية الأشهر عالمياً
التوابل الاسوانية الأشهر عالمياً
التوابل الاسوانية الأشهر عالمياً
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