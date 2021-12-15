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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: الحكم على الناس بيد الله وليس البشر.. فيديو

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الحكم على الناس لا يكون بيد البشر وإنما بيد الله سبحانه وتعالى.

 

وأضاف عبد المعز خلال بر نامجه " لعلهم يفقهون" على قناة “دي ام سي”:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)، موضحًا أن الإنسان ليس له سلطة، والله يهدي من يشاء.

 

وحذر رمضان عبد المعز من اتهام الناس في دينها وعقيدتها وأخلاقها وقال تعالى “فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى”.

 

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الرحمة أكثر صفة ذكرت فى القرآن الكريم، محذرا من تقسيم رحمة الله على عباده.

 

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون": "رحمة ربنا لكل الناس مؤمن وكافر، فتحفيف العذاب عن الكافر او العاصى، هو من رحمة الله، فكل أمر يتعرض له الإنسان فيه رحمة من الله". 

 

من جانبه قال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامي، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الحكم على أحد بدخوله الجنة أو النار، مستشهدا بالحديث الشريف: "من فعل من هذه القاذورات شيئا ثم مات، فأمره إلى الله ان شاء عذبه او عفا هذا".

 

وتابع عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "القاذورات وهى الكبائر العظيمة التى يرتكبها البعض، فبعد موته لا يجوز لأحد أن يتحدث عن هو فى الجنة ام النار، فلا أحد يعلم نهايته، فقد يكون تاب".
 

رمضان عبد المعز من حسن إسلام المرء تركة ما لا يعنيه الرحمة القران الكريم رمضان عفيفى

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