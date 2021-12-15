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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية : فريق طبي ينقذ حياة مواطن بمستشفى كفر الزيات

العمليات
العمليات

أكد  الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم نجاح الفريق الطبي بمستشفى كفر الزيات العام في انقاذ حياة مسن في حادث قطار.

وكان يعانى من نزيف داخلي بالبطن نتيجة لتهتك بجدار المعدة والطحال وتم تصليح تهتك جدار المعدة واستئصال الطحال.

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وكشف وكيل الوزارة أن الفريق الطبي تمكن من إيقاف النزيف وإنقاذ حياه المسن فى زمن قياسي بعد 10 دقائق من استقبال قسم استقبال الجراحة بطوارئ المستشفى.

وأشاد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بالجهود الفريق الطبي الذي ضم أطباء من الجراحة مؤكدا أن كافة الأطباء العلاجيين يعملون من أجل خدمه الوطن ورعاية المرضي وإنقاذ حياتهم ليلا ونهارا .

وأوضح أن العملية أجريت تحت إشراف فريق طبي من اعضاء  قسم الجراحة والتخدير بالمستشفي ضم الدكتور محمد عادل و الدكتور احمد ناصف اخصائيين الجراحه والدكتور احمد درباله دكتور عبد الوهاب النجار دكتور سعداوى عوض دكتور محمد الجمل نواب قسم الجراحه
ومن اطباء التخدير الدكتور وليد عبد الحكيم والدكتور احمد عطا دكتور عبد الرحمن سالم و بمساعدة طاقم التمريض لعمليات مبنى الطوارى.

وزارة الصحة مستشفي كفرالزيات العام حادث قطار نزيف داخلي بالبطن تهتك بجدار المعدة

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