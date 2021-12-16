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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مستوحى من FJ كروزر .. تويوتا تكشف عن سيارة للتضاريس الوعرة

تويوتا
تويوتا

اعلنت شركة تويوتا اليابانية عن سياراتها الكهربائية الجديدة الخاصة للتضاريس الوعرة والتى تحمل اسم كومباكت كروزر إي في المؤقت حتى يتم انتاجها الفعلى ، خلال هذا الاسبوع .

 

واوضحت تويوتا ان السيارة الجديدة كومباكت كروزر إي في ، تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV  ، والمستوحاه من السيارة FJ كروزر .

وقالت تويوتا ان السيارة الجديدة كومباكت كروزر إي في ، هي صغيرة نسبياً وموجهة للتضاريس الوعرة بشكل أساسي، مع استخدام مكثف للألوان وشبك أمامي كلاسيكي نسبياً وتصميم جانبي عضلي.

وتظهر السيارة الجديدة كومباكت كروزر إي في ، بمصابيح خلفية LED أنيقة ، و إطارات مجهزة لجميع التضاريس .

 

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة الجديدة كومباكت كروزر إي في ، فتضم لوحة العدادات الرقمية ومقود بتصميم غير تقليدي وشاشة لمسية ترفيهية كبيرة.

واكدت تويوتا اليابانية انها تجهز لطرح موديل إنتاجي للسيارة خلال الأعوام الثلاثة القادمة وستمثل منافسة كهربائية مباشرة لفورد برونكو سبورت وجيب رينيجيد الجيل القادم.

سيارات اليابان تويوتا SUV فورد برونكو تويوتا اليابانية

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