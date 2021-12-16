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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فركش.. أيتن عامر تشكر فريق عمل مسلسلها الجديد "النقطة العامية"

صدى البلد

شاركت الفنانة آيتن عامر صورا من آخر يوم تصوير لمسلسل “النقطة العامية” وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: “فركش مسلسل النقطة العامية ♥️ شكرا لكل الكرو اللى تعبوا بجد عشان يقدموا فن فى كل الأقسام شكرا لكل الزملا و الاستاذة اللى كانوا منورينا ♥️و شكرا لشركة الإنتاج اللى وفرت كل الامكانيات عشان نشتغل و احنا مرتاحين 🙏🏼”.

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آيتن عامر تنشر صورا من كواليس النقطة العامية

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أيتن عامر تخطف الأنظار بفستان روز في أحدث إطلالة .. صور

وتألقت الفنانى ايتن عامر بفستان ستان باللون الفوشية، وتسريحة شعرها المنسدل، ولوك ميك أب راقي يبرز جمال ملامحها.

 

يذكر أن آيتن عامر قدمت آخر أعمالها مسلسل "كوفيد 25" في شهر رمضان الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.

ودافعت الفنانة ايتن عامر، عن المطرب حسن أبو الروس بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية.

وكتبت ايتن عبر حسابها على فيسبوك: "مظهر عام وقواعد خاصة بالنقابة اللى هى أيه يا جماعة لازم توضيح مفصل.

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