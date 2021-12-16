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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مشغل ملابس فى كفر شكر.. صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أمرت نيابة كفر شكر بندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق شب بمشغل ملابس وامتد الى ورشة أخشاب بقرية كفر صليب لمعرفة سبب اندلاعه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات ومدى تأثر المبانى المجاورة بالحريق.
وكانت قوات الحماية المدنية فى القليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بمشغل ملابس وورشة أخشاب بمنطقة كفر صليب سلامة بدائرة مركز شرطة كفر شكر دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بمشغل ملابس وورشة أخشاب بمنطقة كفر صليب سلامة دائرة مركز شرطة كفر شكر.
وعلى الفور جرى الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة فيما انتهت القوات بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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