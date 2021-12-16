أحمد دياب: رابطة الأندية مسئولية ضخمة وهذا ما شجعني على قبولها

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، أن قبوله مسئولية الرابطة جاء بعد خبرات كبيرة اكتسبها من الاحتكاك بمسئولي الأندية المصري والرياضة بشكل عام، موضحا أن ترشيحه من 9 أندية شجعه لقبول التحدي.



وتابع دياب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية etc: "نظمت لقاءات مع مسئولي جميع الأندية المصرية بما فيها الأهلي والزمالك والإسماعيلي، وتحدثنا عن خارطة الطريق لعمل الرابطة، وكانت كل مطالبهم انتظام المسابقة وتحسين المداخيل المالية".



وواصل رئيس رابطة الأندية المحترفة: "لم أتلقى طلبات خاصة للأندية، كانت طلبات الأندية كلها تدور حول مصلحة الكرة المصرية والشكوى من تلاحم المواسم بالإضافة إلى توزيع العوائد بشكل عادل بين الأندية لتحسين مواردها".