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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فراج يتغزل في زوجته بسنت شوقي بعيد ميلادها

صدى البلد

هنأ الفنان محمد فراج زوجته بسنت شوقي في يوم ميلادها برسالة رومانسية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب فيجو: "الله على جمال الحياه و طعمها الحلو وانتى فيها .. قدام الضحكه دى بحس انى عمرى بيطول و قادر على أى صعب ..
كل سنه وانتى طيبه يا أحلى هديه ربنا أنعم بيها عليا يا جميله و زى القمر من جوه و من بره .. سنه سعيده عليكى يا روح القلب و ونس العمر يا رفيقة الدرب و مفتاح السعاده .. بحبك ❤️".
 

يذكر أن آخر أعمال بسنت شوقي في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال" مع غادة عبد الرازق، شريف سلامة، مي سليم وغيرهم من النجوم. المسلسل من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.

 

زواج بسنت شوقي

عقد محمد فراج وبسنت شوقي، قرانهما، في شهر يونيو الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.

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