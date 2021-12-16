تعالج السكر وتفرز هرمون السعادة.. حسام موافي يعدد مزايا الرياضة

قال حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الرياضة لها فوائد كثيرة، مسترسلا: أداء الرياضة يساهم كثيرا في علاج مريض السكر من النوع الثاني.



وأضاف "حسام موافي" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، أن الرياضة تساهم في أفراز هرمون الإندورفين المتسبب في الشعور بالسعادة، كما أنها تساعد في زيادة معدل الاحتراق داخل الجسم.

وأوضح أن المدمن لا يجب أن يتعامل على أساس أنه مجرم، بل يجب أن نتعامل معه على أساس كونه مريضا ويجب أن يخضع للعلاج.





وأردف: الأقاويل المنتشرة حول الرياضة وعلاقتها بفقدان الوزن غير حقيقية، ولكنها تساهم في زيادة معدل الحرق في الجسم.

