ضبط مشغولات ذهبية وفصوص ألماس مهربة مع راكبين في مطار القاهرة.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية وفصوص الألماس بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط ايجن اليونانية رقم 3930 القادمة من أثينا اشتبه سالم عابد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب بلجيكي وراكبة إسبانية يحملان حقيبة سفر كبيرة و2حقيبة وسط وحقيبه هاند .

وتم تمرير حقائبهما علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم شاهين مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام متماثلة .

وبالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف أماني عبداللة مأمور الجمرك تحت إشراف خالد شعبان لتفتيش الحقائب فتبين وجود الشهادات الخاصه بالماس داخل الشنطة الكبيرة دون وجود أية مشغولات مما أثار الشك ، فتم تكليف نجاح لطفي مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا وأمانى عبدالله بتفتيش الراكبة ذاتيا فتبين وجود 24 دبلة من الماس بوزن 140جرام و68 كيس بها فصوص من الماس بوزن 80 جرام في جيب البالطو الذي ترتديه الراكبة ومع الفصوص والدبل جميع البيانات الخاصه بها ، ووجود 5 أساور من معدن أبيض وأصفر اللون بوزن 110جرام علي يد الراكب أسفل ملابسه الشخصية.

وتم الوزن والتحريز بلجنة من مصطفي فاضل ووائل عيد ومصطفي عبد الفضيل وحسن مختار تحت إشراف هاني أبو طالب.

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 213 لسنة 2021 وإخطار الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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