لمدة 3 أيام.. فصل الكهرباء عن بعض قرى بني سويف

أعلن قطاع كهرباء بني سويف في بيان صدر عن المحافظة اليوم الخميس، أنه تقررفصل التيار عن بعض قرى مركزي بني سويف وناصر "أيام السبت والأحد والخميس" الأسبوع القادم"، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12.30 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة .



وبحسب البيان سيتم قطع الكهرباء يوم السبت "18/12"عن (قرية سنور)، ويوم الأحد "19/12" عن منطقة دنديل مركز ناصر، ويوم الخميس "23/12" عن قرية أبوسليم.



ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.