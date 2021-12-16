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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مليش في شغل الحلاقين.. تامر أمين: ينفى حديثه عن شيرين وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

رد الإعلامى تامر أمين على الفيديوهات المنسوبة له، بشأن الأحداث بين الفنانة شيرين عبد الوهاب و الفنان حسام حبيب .

وأوضح تامر أمين حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أنه ليس له علاقة بأى من الفيديوهات المنتشرة، بشأن شيرين وحسام معقبا:"يا قعدين يكفيكو شر السوشيال ميديا".

ووصف تامر أمين، السوشيال ميديا قائلا:"عاملة زى اللهو الخفى بتاخد الضربة فيها ومش عارف هي جاية منين ولا بتتعامل مع مين ولا تقول مش أنا اللى عملت دا"

الإعلام

وأضاف تامر أمين: أنا الوحيد الذى لم أتحدث عن موضوع حسام حبيب وشيرين من وقت طلاقهما، لدرجة أن البعض أبدى إستغرابه"، لافتا إلى أن عدم حديثه، لأنه لا يتحدث عن أسرار البيوت والحياة الخاصة، ويتحدث فقط أن أفعالهم العامة. 

وأكد تامر أمين قائلا:"ما تعلمتش أن دا الإعلام".

وتابع تامر أمين قائلا:" لا عرضت فيديو لشيرين وهى بتحلق ولا لحسام وهو بيحلق ولا ليا فى شغل الحلاقين".

الإعلامي تامر أمين الفنانة شيرين حسام حبيب السوشيال ميديا

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