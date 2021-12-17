ظهور مميز لـ أستون مارتن DBX موديل 2022 في معرض جدة

تواصل شركة استون مارتن الانجليزية وصاحبة اشهر شعار الاجنحة الممتدة، من تعزيز تواجدها داخل معرض جده الدولي للسيارات، وظهرت النسخة عالية الاداء F1، إلى جانب ظهور خاص ايضا للنسخة الرياضية DBX موديل 2022.

الاداء الفني للسيارة استون مارتن DBX موديل 2022

دعمت السيارة بمحرك سعة 4000 سي سي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 542 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، ومن خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.5 ثانية.

تجهيزات السيارة استون مارتن DBX موديل 2022

حصلت السيارة من الداخل على مقاعد فاخرة من جلد الكانترا المميز، بالإضافة إلى تقنية التحكم الكهربائي، وتكنولوجيا التدفئة والتبريد، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة ونظام صوتي وترفيهي، مع عجلة قيادة بإطلالة بيضاء مثل أجزاء التابلو الامامي، إلى جانب تقنية استخدام الوسائط المتعددة عبر مقود الحركة، كما ظهرت داخليا بالعديد من اللمسات والتطعيمات الفاخرة.

وتحتوي السيارة DBX موديل 2022 على كاميرا 360 درجة للرؤية المحيطة، مع حساسات حركة، ونظام دعم قائد المركبة على عملية الاصطفاف، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، بالاضافة إلى برنامج رصد النقاط العمياء، إلى جانب مصابيج أمامية باطلالة شرسة تعمل بتقنية LED، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

ويذكر أن سعر السيارة استون مارتن DBX موديل 2022 يبدأ من 1.025.000 ريال وحتى 1.300.000 ريال سعودي.