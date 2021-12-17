الصحة: بدءا من السبت مخاطبة المواطنين للحصول على الجرعة الثالثة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه اعتبارًا من يوم السبت المقبل سيتم البدء في إرسال رسائل لكل من مر 6 أشهر على حصوله على لقاح كورونا كاملًا بموعد الجرعة الثالثة.

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" ليس من الضرورة أن تكون جرعة اللقاح الثالثة من نفس نوع الأولى والثانية".

وأوضح:" الأجسام المضادة لكل من أخذ اللقاح يمر عليها وقت وبعدها تقل تدريجيا ولذلك وجود جرعة تعزيزية أمر هام ولكنه يبقي اختياريا حتي الآن".

وأكمل:"سيتم إرسال رسائل للمواطنين الذين مر علي تطعيمهم 6 اشهر بالتوجه لأقرب مكان لأخذ الجرعة الثالثة، مؤكدا أن هذا الأمر سيتم تطبيقه في خلال الـ 48 ساعة القادمة ".