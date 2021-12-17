لكم دينكم ..فاطمة عيد تكشف رأيها في أغاني الأجيال الجديدة

حلت الفنانة الكبيرة فاطمة عيد " ضيفة على الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر".

وقالت الفنانة، إن الهدف من أغنيتها الجديدة إخراج الناس من حالة الاكتئاب ودعوة للتفاؤل، لافتة إلي أن أغنية "حلاوتها زيادة حتة" لها مكانة فى قلبها، لأن ردود الفعل عليها كانت قوية جدا.

وعن رأيها في أغاني الأجيال الحالية، أكدت الفنانة، أنها لا تعجبها الأغانى التى تعرض حاليا، مردفة: الأغاني دلوقتي لكم دينكم ولي دين عكس زمان كان هناك حرص علي العادات والتقاليد".

وتابعت :" "بتابع ردود الفعل على السوشيال ميديا لكى أعرف ما يدور حولى، مضيفة:": "مفيش حد بيغنى اللون بتاعى ولا بديل لى على الساحة حاليا، وبليغ حمدى كان عايز يتبنانى فنيا وقال لى: إنتى صوت ليس له بديل".

