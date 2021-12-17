برسالة مؤثرة.. سعد المجرد يهنئ والدته بعيد ميلادها

هنأ المطرب سعد المجرد والدته بعيد ميلادها، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب برسالة مؤثرة: "اليوم عيد ميلادك يا ميمتي الله يخليك ليا يا منبع الحب و يا من علمتني المعنى الحقيقي للحياة من صبر و صمود و عزيمة و عدم استسلام و اصرار و مثابرة ثم نجاح ، حبيبتي يا نور العين : " أنا تراب رجليك يا ميمتي “ سامحيني اذا قصرت فحقك في يوم من الايام 🤍هل عندك شك انكاغلى واحنن ام في الدنيا ؟! 😘 كل عام و انتي بخير ميمتي 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉”.



يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.





وتصدر كل من محمد رمضان وسعد لمجرد مؤشر البحث جوجل بعد إطلاق الفيديو كليب الذي يشهد أول تعاون بينهما من خلال أغنية "إنساى"، وهو من إخراج حسام الحسيني.

وكان سعد المجرد أعلن في وقت سابق عبر حسابه علي انستجرام عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد"