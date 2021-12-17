نبيل الحلفاوي عن كيروش: بإجماع الجماهير والمحللين نحن أمام فشل قادم

انتقد الفنان نبيل الحلفاوي، المدير الفني كارلوس كيروش لمنتخب مصر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.

‏وغرد عبر تويتر: “بهدوء وبلا انفعال.. اختيارمدير فني لهc.v محترم ليس خطأً. لكن الخطأ هو عدم تصحيح الوضع والمبادرة بإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان بعد أن ثبت بشبه إجماع نادر من الجماهير والمحللين أننا أمام احتمالات فشل قادم لأسباب حار الجميع في فهمها وتفسيرها. جوزيه العظيم مع الأهلي لم يوفق مع غيره”.

وغرد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: “‏قد يكون مديرا فنيا عظيما. لكن منهجه وفلسفته وفكره لا تناسبنا. المحصلة أن أي مدير فني مصري سيحقق ما هو أفضل. الشرط الجزائي سيعوضه الفرق بين مرتبه ومرتب المصري عبر الشهور القادمة”.

وانتهت مباراة منتخب مصر ومنافسه التونسي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وينتظر المنتخب المصري اللقاء الذي يجمع بين منتخبي الجزائر وقطر في نصف نهائي البطولة العربية والذي ينطلق بعد قليل لمعرفة المنافس له على المركز الثالث في نهائي البطولة العربي عقب ضمان تونس التأهل لنهائي البطولة العربية.

وانتقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني حكم مباراة منتخب مصر وتونس.

وقال كيروش في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة وأهدرنا العديد من الفرص.

وتابع: "أريد أن أنهي مسيرتي الكروية هنا بعد أخطاء الحكم الذي احتسب ركلة جزاء وقام بإلغائها ويجب على الفيفا إعادة النظر في ذلك".