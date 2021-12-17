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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قطعها بـ آلة حادة.. المشدد يواجه زوج عذّب زوجته الحامل 13 ساعة بسبب مصاريف الولادة في أسوان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ربة منزل تبلغ من العمر 27 عاما ، طالبت زوجها بمصاريف الولادة مبكراً وهى ما زالت فى الشهور الأولى للحمل، لكن ولعلمها بظروفه المادية لاسيما وأنه يعمل باليومية وينفق كل مصروفاته على المخدرات، فكان ردة فعل الزوج بأنه ضربها بوحشية على وجهها وأخذ آلة حادة وجرحها فى أنحاء متفرقة من جسدها، و انهال عليها بالضرب والتعذيب المبرح لمدة 13 ساعة متواصلة ، وحلق شعرها، ثم حملها على توك توك بعد خوفه من أن تموت على يديه وتركها أمام منزل أسرتها فى مدينة كوم أمبو.

وخشيت الزوجة أن تصارح زوجها خوفاً على ابنها الذى كان بحوزة الزوج المتهم بعد أن هدد بقتله فى حالة إذا ذكرت الحقيقة لأحد من أهلها ، ومن ثم فوجئوا بمنظر شقيقتهم وهى ملقاة على الأرض وتنزف الدم من جسدها وعليها آثار تعذيب، ونقلوها على الفور لمستشفى كوم أمبو لتلقى الرعاية الطبية، مناشدين المسئولين بالتدخل للقبض على هذا الزوج المتهم لينال عقابه بسبب ما فعله من وحشية لزوجته خاصة بعد خطف أبنه وتهديد بقتله فى حالة إذا ما بلغت الزوجة الشرطة على فعلته.

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بسبب مصاريف الولادة.. زوج يعتدي على زوجته بالضرب لمدة 13 ساعة في أسوان..شاهد

وفى سياق متصل، تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى كوم أمبو بوصول ربة منزل تبلغ من العمر 27 عاما ، بها إصابات خطيرة، وبعد 3 أيام قام المتهم بتسليم نفسه، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

 

العقوبة من القانون

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها،  أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

 

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

 

مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات

 

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.

 

وقالت “سلامة ” إنها ستسعى للحصول على النصاب القانونية لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان، لاسيما و أن عددا كبيرا من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.

 

وأدخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات  اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".

 

 

 

 

 

 

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