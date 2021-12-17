عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أمطار
أمطار

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس اليوم، أجواء مائلة للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد نهارا، باردة في أول الليل شديد البرودة في آخر.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول طقس اليوم، أشارت إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على البلاد يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا تكون متفاوتة الشدة وعلي فترات متقطعة خلال اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قالت إن طقس اليوم والساعات القادمة، على البلاد حتي غدا السبت، سوف يشهد سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، ما بين الخفيفة والمتوسطة يصاحبها نشاط للرياح أيضا على عدة مناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم، يكون مائلا للبرودة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس باردا في أول الليل شديد البرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم، يشهد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تكون خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، قد تمتد إلى مدن القناة وشمال الصعيد أيضا.

ويصاحب موجة الأمطار خلال طقس اليوم، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد أيضا، تستمر حتى غدا السبت.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم؛ تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى و10 للصغرى.

السواحل الشمالية 17 للعظمى و11 للصغرى.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى و15 للصغرى.

شمال الصعيد 18 للعظمى و6 للصغرى.

جنوب الصعيد  21 للعظمى و 10 للصغرى.

طقس اليوم طقس هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد سقوط الأمطار الامطار

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة: اتكلم عربي تهدف للحفاظ على الهوية وربط أبناءنا بوطنهم

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه..عقوبة سرقة خدمة الإنترنت

حكم تارك صلاة الجمعة بسبب النوم والعمل.. احذر أن يطبع الله على قلبك

بسبب المعلمين.. نائب وزير التعليم يجتمع بمديري المديريات والإدارات الثلاثاء

تسريبات تكشف حصول هاتف OnePlus 10 Pro الرائد على أفضل كاميرا سيلفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-12-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هولاند يحمي حبيبته.. لماذا اكتسح سبايدر مان ايرادات إيطاليا وكامل العدد في مصر لأسابيع؟

غنى مع مواهب جديدة والتقط السيلفي مع الجمهور وعزف ورقص على طريقة مايكل جاكسون.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة

حكاية السهرة.. أشهر "خطافة رجالة".. من هي أول ممثلة مسيحية دفنت في البقيع؟

مدحت صالح يشعل مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي

فيديو

تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

شيرين تتجاوز أزمة الطلاق .. حقيقة سخرية هنيدي من خسارة المنتخب المصري

بعد إقرارها رسميا.. تعرف على موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا "فيديو"

ستؤثر على الاتصالات .. فاروق الباز يحذر من عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ