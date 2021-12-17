موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس اليوم، أجواء مائلة للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد نهارا، باردة في أول الليل شديد البرودة في آخر.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول طقس اليوم، أشارت إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على البلاد يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا تكون متفاوتة الشدة وعلي فترات متقطعة خلال اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قالت إن طقس اليوم والساعات القادمة، على البلاد حتي غدا السبت، سوف يشهد سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، ما بين الخفيفة والمتوسطة يصاحبها نشاط للرياح أيضا على عدة مناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم، يكون مائلا للبرودة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس باردا في أول الليل شديد البرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم، يشهد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تكون خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، قد تمتد إلى مدن القناة وشمال الصعيد أيضا.

ويصاحب موجة الأمطار خلال طقس اليوم، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد أيضا، تستمر حتى غدا السبت.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم؛ تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى و10 للصغرى.

السواحل الشمالية 17 للعظمى و11 للصغرى.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى و15 للصغرى.

شمال الصعيد 18 للعظمى و6 للصغرى.

جنوب الصعيد 21 للعظمى و 10 للصغرى.