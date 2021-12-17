مندور: جارٍ الانتهاء من محطة محولات كهرباء بدر3 لتغذية أراضى الإسكان المتميز

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات بدر٣ جهد 66/22 ك.ف بقدرة 3*120 م . ف.أ بنسبة إنجاز بلغت نحو 95 %، لتغذية أراضى الإسكان المتميز شمال المدينة، والمناطق الترفيهية ومركز المدينة.

مشروع محطة محولات بدر٣

وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم ضغط البرنامج الزمني للمشروع ومراعاة الكفاءة والجودة في التنفيذ، وذلك استمراراً لتكثيف الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات.



مشروع محطة محولات بدر٣

وأشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 145 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المحطة وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية بمصادر الكهرباء، تمهيداً لإجراء اختبارات تحميل الجهد عليها.