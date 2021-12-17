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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حتى 100 ألف جنيه.. الفلاحين: مبادرة البنك الزراعي نهاية سعيدة لعام 2021

البنك الزراعى
البنك الزراعى

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بمبادرة البنك الزراعي بإسقاط ديون المتعثرين بمديونات حتي100 ألف جنيه، لافتا إلى أن هذه المبادرة نهاية سارة وسعيدة للمزارعين بنهاية عام 2021.


وأضاف “عبدالرحمن” خلال تصريحات له، أن البنك الزراعي سوف يستكمل مبادرته السابقة للمتعثرين  بإسقاط كافة الديون وفوائدها للعملاء التي تصل مديوناتهم حتي 25 ألف جنيه، كما سيتم اسقاط كافة مديونات المتوفين من المتعثرين الذين لم يسددوا  حتي30 نوفمبر الحالي مهما بلغت قيمتها.

 

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ديون متعثرة.. البنك الزراعي يعلن مبادرة لتسوية 4 مليارات جنيه للمزارعين

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وأشار عبدالرحمن إلى أن المبادرة تشمل استكمال المبادرة السابقة بإسقاط نصف مديونات المتعثرين بمبالغ حتي 10 ملايين جنيه بشرط سداد  نصف القرض المتعثر سداده تسهيلا للمزارعين وتشجيعهم علي مواصلة العمل والإنتاج وعودتهم للعمل مع البنك بعد تصحيح أوضاعهم.

 

وأوضح عبدالرحمن أن المبادرة الجديدة يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل متعثر وتسوي نحو 4 مليارات جنيه وتتيح للعملاء العودة مجددا للاقتراض من البنك كتوجه عام من الدولة للتخفيف علي المواطنين ومساعدتهم لتخطي آثار وباء كورونا بعد عدة مواسم صعبة.

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