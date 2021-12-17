مصرع زوجين في حادث تصادم بـ بنها

لقى شخص وزوجته مصرعهما بحادث تصادم فى بنها بالقليوبية على الطريق الزراعى السريع، أمام كوبرى الشموت اثناء تعديتهما الطريق وبصحبتهما حفيدتهما صدمتهما سيارة ولقيا مصرعهما، بينما أصيبت الحفيدة وتم نقلهم جميعا لمستشفى بنها العام.

تلقى مدير أمن القليوبية مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز بنها يفيد وقوع حادث تصادم أمام كوبرى الشموت دائرة المركز وانتقلت قوات الأمن وسيارات الأسعاف.

وتبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص يدعى " ح ا ح " وزوجته وتدعى " ف ا ع " وحفيدتهما أثناء عبورهم الطريق السريع لزيارة عائلية بقرية الشموت صدمتهما سيارة فلقى الأول والثانية مصرعهما بينما أصيبت حفيدتهما وقامت سيارات الاسعاف بنقل الجثتين والمصابة الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثتان عقب توقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة.

من ناحية اخري شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 3008 مخالفات مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3008 مخالفات مرورية متنوعة، بينها 998 انتظارا خاطئا للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1517 مخالفة متنوعة بينها ضبط 70 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و51 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 28 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 21 دراجة غير مرخصة، وتحرير 26 مخالفة ملصقات، و292 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 14600 جنيه.

