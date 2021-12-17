شاهد.. تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بالمنارة

أشعل الفنان تامر حسني، حفل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أمس الخميس في حفل أسطوري حضره آلاف من معجبينه في الوطن العربي.

وقدم تامر حسني، من الاستعراضات بمصاحبة فرقة الرقص التي تلازمه في معظم حفلاته، من أبرزها الرقص على طريقة مايكل جاكسون.

كما رقص بطريقة مايكل جاكسون قبل تقديمه لأغنية "عمري ابتدا"، ثم عزف على الجيتار عدد من أعماله أمام الجمهور، وحرص تامر حسني على التواصل مع الجمهور بطرق مختلفة سواء بتقديم الأغاني التي يطلبونها، أو التصوير معهم بهواتفهم.

وغنى تامر حسني "قسمة ونصيب" لأول مرة في حفل لايف وفق ما قاله للجمهور، وحرص على العزف على "الأورج" أثناء الغناء، كما قدم عدد من أغانيه منها “مبطلناش إحساس، كل مرة، حلو المكان، يانا يا مفيش، ارجعلي، كفاياك أعذار” وغيرهم.

كما نشر النجم تامر حسنى، مقطع فيديو للفنانة الكبيرة فاطمة عيد، وذلك خلال تواجدها مؤخرا فى احدى البرنامج، والذي تمنت فيه ان تغنّى دويتو مع النجم تامر حسني.

وهو ما استجاب له النجم تامر حسنى على الفور، حيث نشر صورة من الحلقة، عبر ستوري انستجرام، وعلق عليها قائلا "يا حبيبتى يا فنانة يا عظيمة دا انا اللي نفسي اغني معاكي وطلبت منك زمان ودا شيء يشرفني هحضر عمل يجمعنا وان شاء الله يعجبك".

263713030_304970751517422_1420663669561950582_n

264818265_312257210629401_2487419713511737094_n

265703509_987461671805356_1380622355671240430_n

263516136_270913428351064_172191424108840101_n

265750551_4647915098621822_7683199660971981842_n

263370771_4815330608528263_6953836484174707106_n

263659329_1114094009130126_3282433402776676873_n

267069014_263283942452696_8780280909351870945_n

263494449_220598443551717_3805938331140974306_n

264012732_881132179264860_3666327549581563923_n

263097567_453824483083830_3233286880009842456_n

263624511_248090214089644_6034122997943592217_n

264066001_471997257626498_3984624111795020703_n