شاهد.. تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بالمنارة

أشعل الفنان تامر حسني، حفل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أمس الخميس في حفل أسطوري حضره آلاف من معجبينه في الوطن العربي.
وقدم تامر حسني، من الاستعراضات بمصاحبة فرقة الرقص التي تلازمه في معظم حفلاته، من أبرزها الرقص على طريقة مايكل جاكسون.
كما رقص بطريقة مايكل جاكسون قبل تقديمه لأغنية "عمري ابتدا"، ثم عزف على الجيتار عدد من أعماله أمام الجمهور، وحرص تامر حسني على التواصل مع الجمهور بطرق مختلفة سواء بتقديم الأغاني التي يطلبونها، أو التصوير معهم بهواتفهم.
وغنى تامر حسني "قسمة ونصيب" لأول مرة في حفل لايف وفق ما قاله للجمهور، وحرص على العزف على "الأورج" أثناء الغناء، كما قدم عدد من أغانيه منها “مبطلناش إحساس، كل مرة، حلو المكان، يانا يا مفيش، ارجعلي، كفاياك أعذار” وغيرهم.
كما نشر النجم تامر حسنى، مقطع فيديو للفنانة الكبيرة فاطمة عيد، وذلك خلال تواجدها مؤخرا فى احدى البرنامج، والذي تمنت فيه ان تغنّى دويتو مع النجم تامر حسني.
وهو ما استجاب له النجم تامر حسنى على الفور، حيث نشر صورة من الحلقة، عبر ستوري انستجرام، وعلق عليها قائلا "يا حبيبتى يا فنانة يا عظيمة دا انا اللي نفسي اغني معاكي وطلبت منك زمان ودا شيء يشرفني هحضر عمل يجمعنا وان شاء الله يعجبك".