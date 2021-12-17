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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بصوت هادئ.. لماذا يتم ترديد الأذان في أذن الطفل حديث الولادة؟

لماذا يتم ترديد الأذان
لماذا يتم ترديد الأذان في أذن المولود؟

«مبروك جالك طفل زي القمر»، عبارة ينتظرها الجميع بعد دخول الام لغرفة العمليات لاستقبال مولدها الحديث، وسط تهافت من الجميع، وادعيه ليخرج إلى الدنيا سليم معافى، وفر ان يخرج المولود حديث الولادة لأهله بلحظات تبدأ الزغاريد وتتعالى الأصوات يشكرون الله ويحمدوا على نعمته وزرق الرضيع.

وفي مشهد نراه دائمًا بعد الولادة، يحمل الجد أو أحد الكبار في العائلة، ما يتسمون بالبشاشة والقرب من الله، الطفل حديث الولادة، ويقترب من أذنه ويهمس بكلمات بسيطة.

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يتضح في بداية الأمر أن الجد يهمس في أذن حديث الولادة، لكن في حقيقة الأمر فإنه يردد الأذان في أذنه اليمنى بصوت بسيط يمكن للرضيع سماعة دون أن يؤذيه.

لماذا يتم ترديد الأذان في أذن المولود

أحد العادات التي يحرص عليها المسلمون دائمًا عند ولاده مولود جديد، هي ترديد الأذان في أذنه اليمنى برفق، وصوت هادئ، هذه العادة هي عادة إسلامية شرعية، نتوارثها، حيث يتم ترديد نداء إقامة الصلاة في الأذن اليمنى لحديث الولادة.

يُسن ترديد الأذان في أذن المولود حين يولد، في غير الصلاة وذلك… 

-  تبركًا واستئناسًا، وحمد الله على نعمته وزرقه

- حتى يكون أول ما يطرق سمع حديث الولادة الكلمات التي فيها تعظيم وتكبير لله والشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، 

- لأن الأذان يطرد الشيطان.

ترديد الأذان في أذن المولود

ما يسن فعله للمولود

-  التّهنئة بالمولود

- الأذان والإقامة في أُذنَيْ المولود

- تحنيك المولود بتمرة

- حلق شعر رأس المولود.

- ختان المولود الذكر في اليوم السّابع

 أدعية عند رؤية طفل حديث الولادة 

لا توجد صيغة محددة للدعاء عند رؤية مولود حديث الولادة، فيمكن الدعاء بأي دعاء يجول بخاطرك، فيمكنك أن تدعو له بأن يجعله الله ذرية صالحة، وأن ينبته الله نباتًا حسنًا، ويحفظة من كل شر وسوء.

هناك بعض الأدعية منها: 

« بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، وجعله الله مباركاً عليك وعلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم-».

«اللهم أنبته نباتا حسنا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى».

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