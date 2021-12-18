لأول مرة في سيناء.. تفاصيل تدريب الشباب علي التحول الرقمي لتأهيلهم لسوق العمل

تتجه مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء الي استخدام منظومة التحول الرقمي في مراكز الشباب المنتشرة في قري المحافظة وذلك بتركيب اجهزة تقنية حديثة، وتنفيذ برامج تدريبية للشباب، معتمده من وزاره الاتصالات،و التي تؤهل الشباب لسوق العمل وتحقيق مشاريع مصر الرقميه في مجال البرمجيات .



وفي هذا الصدد.. تم اختيار مركز شباب قاطيه، ببئر العبد لافتتاح أول صالة تدريب وإعداد الشباب للتحول الرقمي ، وذلك لبدء تنفيذ اولي الدورات التدريبية ، باعتبارها منحه للخريجين من أبناء سيناء من الحاصلين على مؤهلات عليا دفعه ٢٠١٢ حتى دفعه ٢٠٢١م .

كما ان المجال مفتوح أمام طلاب الجامعات وأصحاب رسائل الماجستير والدكتوراه والشباب الذي يسعى للحصول على شهادة معتمدة فى برامج التحول الرقمى.



برامج التحول الرقمي

وقال الكابتن كليب راشد مدير عام الشباب والرياضه ، أننا نسعي الي تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطبيق برامج التحول الرقمي وتحويل التعاملات الورقيه الي إلكترونيه ، وذلك بتركيب اجهزه حديثه لتحقيق الشمول المالي للمناطق المحرومه بشمال سيناء وخاصه قرى المثلث الأخضر بمركز بئر العبد .

مشيرا إلي أنه تم التنسيق بين وزارة الاتصالات والشباب والرياضة، بشان توفير الأجهزة اللازمة لتنفيذ برامج تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، من اجل تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل وخلق جيل قادر على تحقيق مشاريع مصر الرقمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وقال الشيخ حميد منصور رئيس مجلس إدارة مركز شباب قاطيه، أن وفد من وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، قام بعمل زيارة لمركز شباب قريه قاطيه التابع لمركز بئر العبد ، انه أن وضع اللمسات النهائيه لافتتاح صالات " ابداع "للتحول الرقمي التي تمنح ابناء شمال سيناء شهادات معتمده من وزاره الاتصالات،و التي توهله لسوق العمل وتحقيق مشاريع مصر الرقميه في مجال البرمجيات .

وأضاف أنه تم تدشين اول مركز تدريب إبداع للتحول الرقمي بسيناء ، لإعداد شباب القري علي هذه المرحلة الهامة حيث تم تركيب اجهزه كمبيوتر تقنية واجهزه التكييف الخاصه بمركز ابداع للتحول الرقمي بقريه قاطيه محافظة شمال سيناء، وذلك عن طريق خبراء من وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واضاف الشيخ حميد منصور رئيس مركز شباب قاطيه ، ان الدوره الأولى مجانا وهي منحه لأبناء سيناء من الحاصلين على مؤهلات عليا دفعه ٢٠١٢ حتى دفعه ٢٠٢١م ، وبعد نهاية التدريب الذي يستمر لمدة ٣ اشهر، يمنح المتدرب شهادة معتمده من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى برامج التحول الرقمى تؤهله للعمل فى قطاع الاتصالات.

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