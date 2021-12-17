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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تسجل قفزة مرعبة في إصابات كورونا

بريطانيا تسجل قفزة
بريطانيا تسجل قفزة مرعبة في إصابات كورونا

سجلت بريطانيا قفزة مرعبة جديدة في إصابات فيروس كورونا "كوفيد-19"، بلغت 93 ألفاً و45 إصابة محطمة الرقم القياسي المسجل يوم الخميس والبالغ 88 ألفاً و376.

أظهرت بيانات حكومة بريطانيا أن عدد الوفيات في غضون 28 يوماً من إثبات الاختبارات الإصابة بكوفيد-19، بلغ 111 مقابل 146 الخميس.

وفي وقت سابق، حذرت هيئة مقدمي الخدمات الصحية في بريطانيا من ارتفاع عدد مرضى كورونا بمستشفيات لندن.

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وقالت مصادر في هيئة مقدمي الخدمات الصحية NHS إنه "تم تحذير القادة الصحيين من أن متحور "أوميكرون" أصبح موجودا في كل منطقة من مناطق المملكة المتحدة، كما تم التحذير من ارتفاع معدلات العدوى بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما"، وفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية.

قالت المصادر إنه يتم التعامل حاليا مع جميع الإصابات المسجلة في لندن على أنها إصابات بمتحور "أوميركرون"، مبينة أن نسبة إشغال أسرة العناية في المستشفيات ترتفع 2% كل يوم.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أول حالة وفاة لمريض بريطاني أصيب بمتحور كورونا أوميكرون.

وقال جونسون: "للأسف، تأكدت وفاة مريض على الأقل بالمتحور أوميكرون" بعدما حذر الأحد من موجة إصابات بها.

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