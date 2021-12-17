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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحفر وصل 9 متر وأنا بيتي جنب بحيرة قارون..استغاثة مواطن على الهواء

شروخ وتصدعات بحوائط
شروخ وتصدعات بحوائط منزل

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، معاناة المواطن كرم شعبان دياب المقيم بقرية السعيدية مركز سنورس بجوار بحيرة قارون، من تعرض منزله لتلفيات وتصدعات بجميع حوائط وجدران المنزل نتيجة حفر أعمال شركة تدعي الأمل للمقاولات.

وقال "شعبان"، "استغثت بصاحب شركة المقاولات من تصدع حوائط منزلي إلا أنه لم يستجب لي الأمر الذي يهدد حياة المواطنين القاطنين بالمنزل، لافتا أن الحفر مستمر لدرجة أنه وصل لعمق 9 أمتار.. الأمر الذي تسبب في انسياب التربة تحت جدران المنازل وتسبب في شروخ بالحوائط والسقف مما جعل المنزل لايصلح للمعيشة الآدمية".

وناشد الإعلامي محمد موسى، المسئولين بمجلس مدينة سنورس، ومحافظ الفيوم التدخل لحل المشكلة.

محمد موسى محافظ الفيوم مجلس مدينة قناة الحدث المقاولات المواطنين

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