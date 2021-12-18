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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رحلة وداع مع ابنه.. تفاصيل وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

اليوتيوبر السعودي
اليوتيوبر السعودي

تصدر خبر وفاة اليوتيوبر السعودي الشهير محمد الشمري، محركات البحث في جوجل خلال الساعات الماضية فور الإعلان عن وفاته في حادث سير خلال الساعات الأولي من صباح اليوم وفقًا لتصريحات عائلة اليوتيوبر الراحل، وخلال السطور التالية نستعرض معكم التفاصيل الكاملة لوفاة محمد الشمري اليوتيوبر السعودي الشهير، و ملابسات وتفاصيل الحادث المؤلم الذي توفي على أثر أحد مشاهير سناب شات في المملكة العربية السعودية.

وفاة اليوتيوبر محمد الشمري
أعلنت وسائل إعلام محلية في المملكة العربية السعودية،  وفاة محمد الشمري، أحد مشاهير سناب شات، في المملكة وتداول الكثير من المقاطع وأخر ماقاله الشمري قبل وفاته وأخر التدوينات له علي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق سناب شات والتفاعل الكبير من المتابعين له ومشاركة منشوراته والدعاء بالرحمة والمغفرة.

تفاصيل وفاة محمد الشمري
وذكرت إحدى الصفحات الكبرى على تطبيق سناب شات، أن اليوتيوبر محمد الشمري توفي في حادث مروري، ونشرت الصفحة فيديو يعلن :”  وفاة أحد مشاهير السناب شات بحادث مروري، أدعوا لنا نوصل بالسلامة ” مستشهدة بوسم “وفاة محمد الشمري اليوتيوبر السعودي الشهير”، وذات السياق ذكر أحد المواقع المحلية في السعودية، أن اليوتيوبر محمد الشمري، كان مسافرًا إلى الرياض مع عائلته، وتعرض لحادث مروع توفي على إثره، فيما لم يتم تأكيد حالة باقي أفراد أسرته”.

من هو محمد الشمري؟
محمد الشمري، هو يوتيوبر سعودي، يقوم بنشر فيديوهات وصور على تطبيق سناب شات وهو أحد أهم المشاهير في سناب شات في المملكة العربية السعودية ويحظى بمتابعة كبيرة من جميع المتابعين له في الخليج العربي والمملكة العربية السعودية ولم يتم تحديد حتى الآن موعد جنازة اليوتيوبر محمد الشمري من عائلته.

وكان الشمري قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه المشهورعلى « سناب شات» وثق فيها مراحل الرحلة منذ كان في منزله لحين ركوب السيارة والتوجه نحو الرياض، قبل أن ترد أنباء وفاته بحادث مروري.
 

وصدم الإعلان عن وفاة الشمري الذي اعتاد التواصل مع متابعيه الكثر بمقاطع الفيديو اليومية عددًا كبيرًا من السعوديين الذين لا يعرفونه؛ حيث جلبت مقاطع فيديو لآخر ظهور للرجل في طريقه للرياض.

ودوّن مغردون سعوديون كثر في تويتر، عبارات وتعليقات مؤثرة بعد وفاة الشمري، ونشروا صورًا ومقاطع كثيرة من رحلة الرياض التي توقف فيها الأب ولاعَب أطفاله، والتقط معهم الصور قبل أن يقع الحادث المروري الأليم.
 

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