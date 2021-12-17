برلماني: لدينا قصور تشريعي في قانون العقوبات بشأن انتحال الصفة.. فيديو

قال محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا بد من وجود عقوبات صارمة حيال كافة المخادعين بالألقاب الوهمية.

أضاف "عزمي"،خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "لدينا قصور تشريعي في قانون العقوبات بشأن انتحال الصفة".

أكد: "الجمهورية الجديدة أول أهدافها القضاء على المحسوبية والواسطة"، موضحا: "هناك قصور تشريعي في حالات النصب وانتحال الصفة".

وخصص الإعلامي أحمد الطاهري، حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، لمناقشة قضية "الخداع باسم الدولة.. وكيف تأخذ حذرك من مدعي الصفات الرسمية؟".

