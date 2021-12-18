قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق منزل فى المحلة .. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية مساء اليوم من إخماد نيران حريق هائل إندلعت نيرانه بمنزل سكني بقري كفر حجازي بنطاق مركز المحلة اثر حدوث ماس كهربائي مما تسبب في التهام محتوياته بالكامل دون وقوع إصابات أو ضحايا .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغات من الأهالى بنشوب حريق هائل فى منزل بقرية كفر حجازي بدائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .

كما خصصت 3 سيارات الأطفاء إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل أمتدادها إلى الشقق المجاورة.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي أدى إلى أشتعال النيران والتهمت جميع محتويات المنزل من فرش وأثاث من بينها جهاز عروسة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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