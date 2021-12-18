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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق منزل فى المحلة .. صور

حريق منزل بالمحلة
حريق منزل بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية مساء اليوم من إخماد نيران حريق هائل إندلعت نيرانه بمنزل سكني بقري كفر حجازي بنطاق مركز المحلة اثر حدوث ماس كهربائي مما تسبب في التهام محتوياته بالكامل  دون وقوع إصابات أو ضحايا .

جهاز 6 أكتوبر: إنشاء توسعات جديدة لمحطة المعالجة الغربية

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية  تلقي  إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد  بورود بلاغات من الأهالى بنشوب حريق هائل فى منزل بقرية كفر حجازي بدائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .
كما خصصت  3 سيارات الأطفاء إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل أمتدادها إلى الشقق المجاورة.

جهاز 6 أكتوبر: إنشاء توسعات جديدة لمحطة المعالجة الغربية

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة  أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي أدى إلى أشتعال النيران والتهمت جميع محتويات المنزل من فرش وأثاث من بينها جهاز عروسة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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