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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر: إنشاء توسعات جديدة لمحطة المعالجة الغربية

طلاب المعهد التكنولوجى
طلاب المعهد التكنولوجى العالى باكتوبر

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم استقبال وفد من طلاب شعبة الهندسة بالمعهد التكنولوجى العالى بالمدينة، لزيارة محطة المعالجة الغربية بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات، لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة واكتساب الخبرات ومواكبة متطلبات سوق العمل.

 

وأضاف عادل النجار، أنه خلال الزيارة، استمع الطلاب لشرح من الدكتور إبراهيم عبدالمجيد، مدير المحطة،  عن أعمال ومراحل المعالجة التى تتم على مياه الصرف الصحى والمخلفات السائلة، والتي تهدف إلى التخلص من جميع الملوثات الموجودة بمياه الصرف الصحى وتحسين مكوناتها بحيث يتم الاستفادة منها وإعادة استخدامها فى ري الزراعات غير المثمرة والأشجار الخشبية والمسطحات الخضراء، مشيراً إلى  أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ ١٥٠ الف متر مكعب/يوم،  ويتم  التأكد من جودة السيب النهائى عن طريق التحاليل الداخلية التى تتم بالمعمل المركزى للمحطة، وكذا التحاليل الخارجية فى كل من ( المعامل المركزية لوزارة الصحة - والمعامل المركزية للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى - ومعامل المركز القومى للبحوث ).

وأشار عادل النجار، إلى أن المحطة حاصلة على الموافقة البيئية من قبل جهاز شئون البيئة بعد تطبيق أعلى معايير الجودة بعد التأكد من جودة مياه السيب النهائى المنتج  قبل إعادة الاستخدام، مؤكداً تكثيف جهود جهاز 6 أكتوبر لمواكبة استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، ومن ثم فإن النهوض بمنظومة معالجة مياه الصرف الصحى معالجة ثلاثية متقدمة من أهم المشروعات ذات الأولوية.

وأوضح رئيس جهاز ٦ أكتوبر، أنه جارٍ إنشاء توسعات جديدة لمحطة المعالجة الغربية بطاقة تصميمية ١٥٠ ألف متر مكعب / يوم، بالاضافة الى محطة رفع لإعادة استخدام مياه السيب المعالجة ثلاثياً فى أعمال رى المسطحات الخضراء داخل المدينة، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت  في إطار التعاون بين جهاز مدينة ٦ أكتوبر والجامعات والمعاهد القائمة بالمدينة.
 

أكتوبر محطة المعالجة الغربية طلاب شعبة الهندسة المنطقة الصناعية ٦ اكتوبر

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