ابنة خادمة سمراء.. بيل هوكس من مضطهدة إلى أعظم كاتبة ثقافية في القرن العشرين

بعد رحيلها

نالت الكاتبة الراحلة بيل هوكس، مكانة مميزة باعتبارها إحدى أعظم النقاد والكتّاب الثقافيين في القرن العشرين ، وقبل أن تلهم أجيالًا من القراء - وخاصة النساء السود - لفهم قوتهم وتغيير النظرة الدونية لصاحبات البشرة السمراءإنها بيل هوكس ، التي توفيت الأربعاء الماضي.

نشأت هوكس، التي توفيت قبل أيام عن عمر يناهز 69 عاما، في هوبكينزفيل ، بلدة صغيرة منفصلة في كنتاكي، حيث ولدت عام 1952 ودرست في مدارس منفصلة حتى الكلية، ووفقا لموقع “ذا نيويوكر” كانت حريصة على التعلم مع التأكيد على الإمكانيات النسوية للتعليم، بخلاف تأثير نشأتها، وكان والدها بوابًا وكانت والدتها تعمل خادمة لدى العائلات البيضاء، عملهم ، المليء بالإهانات يسلط الضوء على المعاناة والأسلوب غير اللائق، ومن هنا ولد عالم جديد من مثل هذه المواقف الصغيرة للمقاومة.

في عام 1973 تخرجت واتكينز من جامعة ستانفورد. كطالبة تبلغ من العمر 19 عامًا ، كانت قد أكملت بالفعل مسودة التاريخ البصري للنساء السوداء، وخلال السبعينيات ، تابعت الدراسات العليا في جامعة ويسكونسن ماديسون وجامعة كاليفورنيا ، سانتا كروز. في أواخر السبعينيات ، بدأت في نشر الشعر تحت اسم مستعار (بيل هوكس) تكريمًا لجدتها الكبرى ، بيل بلير هوكس، وكان المقصود من الأحرف الصغيرة تمييزها عن جدتها الكبرى ، والإشارة إلى أن الشيء المهم هو جوهر العمل ، وليس اسم المؤلف.

في عام 1981 ، نشرت المنحة الدراسية التي بدأتها في جامعة ستانفورد ، “ أنا امرأة؟ النساء السود والنسوية” ويعد كتاب تاريخي كان في وقت واحد تاريخًا لإرث العبودية والتجريد المستمر من الإنسانية للمرأة السوداء، فضلاً عن نقد للسياسة الثورية التي نشأت ردًا على هذه المعاملة السيئة، وركزت من خلاله على نفسية الرجال.

وكانت تعتقد أن التحرر الحقيقي يحتاج إلى حساب كيف أن الطبقة والعرق والجنس هي أوجه من هوياتنا التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض.

وفي الثمانينيات والتسعينيات ، درست هوكس في جامعة ييل ، وكلية أوبرلين ، وكلية مدينة نيويورك. كانت كاتبة غزيرة الإنتاج ، ونشرت ما يقرب من أربعين كتابًا ومئات المقالات للمجلات والمجلات والصحف.

و من بين أكثر أفكارها تأثيراً كانت فكرة "النظرة المعارضة"، وتتناول ترميز علاقات القوة في الطريقة التي ننظر بها إلى بعضنا البعض ؛ كذلك فكرة معاقبة العبيد لمجرد النظر إلى أصحابهم البيض، وسعت فكرة هوكس عن طريقة النظر المواجهة والمتمردة إلى تقليل النظرة الدونية لذوات البشرة السمراء,.

وجائت إلى عملها في منتصف التسعينيات ، خلال حقبة خصبة من الدراسات الثقافية للسود، وكانت الكتابة في المجال العام مجرد تطبيق لنظريات تفكر بها، ومع ذلك ، فإن أعمالها والتي استمرت لعقود من إعادة القراءة والتأكيد على آرائها، صممت أيضًا نموذجًا لكيفية الحياة في العالم ببساطة.