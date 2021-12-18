اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على رئيس حي عين شمس

تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مدينة نصر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بالتعدي على رئيس حي عين شمس.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا الواقعة بسبب خلافات سابقة مع رئيس الحي لهدم أدوار للمتهم الرئيسي.

ووصف رئيس حي عين شمس لنيابة مدينة نصر ما حدث معه وما قام به المتهمون من تعد عليه أمام منزله أثناء عمل المواجهة القانونية أمام النيابة العامة.



وقال رئيس حي عين شمس: إنه أثناء نزوله من منزله لركوب سيارة الحي سمع شخصا ينادي عليه وبسرعة وجد 5 أشخاص يلتفون حوله.

وأضاف: أحد المتهمين جاء من أمامي وحاول طعني فقاومته ثم ضربني بشومة في وجهي أصابني في فكي ومتهم آخر كان خلفي ضربني بالشومة في رأسي ونجحت في دخول السيارة فحطم المتهم الشباك الخلفي ودخل على السيارة وحاول ذبحي وكان معه سلاح أبيض "سكينة كبيرة" وهددني بالقتل وقال لي "لازم تموت".



وكشفت التحقيقات عن مفاجأة، وتبين أن المتهم الرئيسي من عائلة الميرغني المتورطة في واقعة فيديو الكفن بعين شمس.



وكانت النيابة استمعت لأقوال اللواء ماهر هاشم رئيس الحي وأكد أنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص لا يعرف من هم، يبلغ عددهم 5 ينهالون عليه بالضرب بالشوم، موضحا أنه لا يعلم السبب وراء ذلك.

وأشار رئيس الحي إلى أنه لا يوجد بينه وبين أحد خصومة، قائلا: "ما أعرفش مين دول ومفيش بيني وبين حد خصومة"، مؤكدا أنه يخضع لعمل أشعة وفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة وإذا كانت حدثت أضرار داخلية أم لا.

وحرر رئيس حي عين شمس المحضر رقم 20455 جنح أول مدينة نصر، وتواصل أجهزة الأمن البحث عن الجناة.

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تلقاه قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من رئيس أحد الأحياء بالقاهرة بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفى"، فوجئ بقيام 5 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدى عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتهمين، أسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد السيارة المستخدمة فى الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم المذكور (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من (مقاول – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).



وباستهدافه تم ضبطه، وبحوزته كمية من (مخدر الحشيش)، وبالاشتراك مع (سائق "توك توك" – مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه، وشخصين آخرين "جار ضبطهما" وذلك لقيام المجني عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض" وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبيل ذلك قام بمراقبته مع باقي المتهمين وارتكابهم الواقعة.