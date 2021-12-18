عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على رئيس حي عين شمس

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مدينة نصر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بالتعدي على رئيس حي عين شمس.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا الواقعة بسبب خلافات سابقة مع رئيس الحي لهدم أدوار للمتهم الرئيسي.
ووصف رئيس حي عين شمس لنيابة مدينة نصر ما حدث معه وما قام به المتهمون من تعد عليه أمام منزله أثناء عمل المواجهة القانونية أمام النيابة العامة.


وقال رئيس حي عين شمس: إنه أثناء نزوله من منزله لركوب سيارة الحي سمع شخصا ينادي عليه وبسرعة وجد 5 أشخاص يلتفون حوله.

وأضاف: أحد المتهمين جاء من أمامي وحاول طعني فقاومته ثم ضربني بشومة في وجهي أصابني في فكي ومتهم آخر كان خلفي ضربني بالشومة في رأسي ونجحت في دخول السيارة فحطم المتهم الشباك الخلفي ودخل على السيارة وحاول ذبحي وكان معه سلاح أبيض "سكينة كبيرة" وهددني بالقتل وقال لي "لازم تموت".


وكشفت التحقيقات عن مفاجأة، وتبين أن المتهم الرئيسي من عائلة الميرغني المتورطة في واقعة فيديو الكفن بعين شمس.


وكانت النيابة استمعت لأقوال اللواء ماهر هاشم رئيس الحي وأكد أنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص لا يعرف من هم، يبلغ عددهم 5 ينهالون عليه بالضرب بالشوم، موضحا أنه لا يعلم السبب وراء ذلك.

وأشار رئيس الحي إلى أنه لا يوجد بينه وبين أحد خصومة، قائلا: "ما أعرفش مين دول ومفيش بيني وبين حد خصومة"، مؤكدا أنه يخضع لعمل أشعة وفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة وإذا كانت حدثت أضرار داخلية أم لا.

وحرر رئيس حي عين شمس المحضر رقم 20455 جنح أول مدينة نصر، وتواصل أجهزة الأمن البحث عن الجناة.
وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تلقاه قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من رئيس أحد الأحياء بالقاهرة بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفى"، فوجئ بقيام 5 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدى عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتهمين، أسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد السيارة المستخدمة فى الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم المذكور (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من (مقاول – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).


وباستهدافه تم ضبطه، وبحوزته كمية من (مخدر الحشيش)، وبالاشتراك مع (سائق "توك توك" – مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه، وشخصين آخرين "جار ضبطهما" وذلك لقيام المجني عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض" وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبيل ذلك قام بمراقبته مع باقي المتهمين وارتكابهم الواقعة.

جنح أمن الدولة مدينة نصر حى عين شمس ماهر هاشم

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 فى البنوك المصرية

الرياضة المصرية فى عام 2021.. سلسلة انتصارات وانكسارات..المنتخب يتأهل لـ أمم الكاميرون..عودة مرتضى منصور

مصر تسعى لمصالحة الجماهير أمام قطر بـ برونزية كأس العرب

أخبار السيارات| 812 سوبر فاست الأسرع من فيراري في البحرين .. نصائح ذهبية للحفاظ على بطارية السيارة.. 50 صورة من رالي الجونة

برلمانية: تعديلات ضريبة القيمة المضافة تخلق مناخ استثماري جاذب وتخفض أسعارالبذور والدواجن

مسا مسا يا إبراهيم.. حكاية سيارة أوبل مع هنيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

أول تعليق من تشيلسي عن اتجاه "فيفا" لتأجيل مونديال الأندية |خاص

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أمطار رعدية وسيول وعواصف.. تحذير طارئ من الأرصاد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر خطورة أوميكرون.. يختبئ في مكان مختلف داخل الجسم بطفرات غير مسبوقة

شاهد.. طفل يطلق النار على وجه لص لإنقاذ والدته ومطعمهم من السرقة|فيديو

شاهد.. اشتعال النيران في حنطور يحمل عروسين خلال حفل زفافهما|فيديو

رحل بعد صراع من السرطان .. تعرف على أبرز أعمال محب كاسر

فيديو

فيديو جراف.. لماذا يحاكم كريم الهواري أمام محكمة الجنايات

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ