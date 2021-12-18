اللجنة القومية للسكر: مبادرة السيسي لرصد عدد المرضى بمصر إنجاز كبير

قال الدكتور صلاح الغزالي رئيس اللجنة القومية للسكر، إن الأبحاث العالمية قالت إن مصر من العشرة الأوائل من حيث عدد الإصابات بالسكر، مضيفا:"مبادرة الرئيس السيسي إنجاز لمحاولة معرفة عدد مرضى السكر بمصر".

وتابع الغزالي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" حتى الآن لا يوجد إحصائية رسمية حول عدد مرضى السكر في مصر، لافتا إلي أن مشروع الاكتشاف مبكر للسكر أوصلنا لنتائج معينة ولكن الأعداد النهائية لمرضى السكر لم تصلنا بعد.

وأوضح:" "أعداد المصابين بالسكر تزداد حول العالم وفى المنطقة العربية ومصر أيضا ، مشيرا إلى أن الإصابة بالسكر سببها طريقة المعيشة الخاطئة والغذاء وزيادة الوزن والاعتماد على الأكلات السريعة والجاهزة وعدم الحركة".

