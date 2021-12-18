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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نظرة.. حكيم يستعيد ذكريات أول ألبوم عبر انستجرام

صدى البلد

استعاد المطرب حكيم  ذكريات  أول البوم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

و نشر حكيم  صورة من الالبوم  و علق قائلا: زي اليومين دول يوم 17/12/1991 الموافق الثلاثاء الساعه الخامسة مساءً ، كان اول البوم للفنان حكيم ( نظره ) والذي حقق وقتها اعلى نسبة مبيعات تخطى 4 مليون ونصف .

و تابع : الألبوم قام بتوزيعه الفنان حميد الشاعري ، وكتب الأغنيات الشعراء أمل الطاير
والراحل حمدي عبد اللطيف و طارق التركي وطارق الشاعر بينما لحن الأغنيات الملحنين حسن اش اش والراحل سامي علي وتولي الانتاج الفني. فايز عزيز الذي قام أيضا بتصوير صورة البوستر .
و استكمل : ادارة مبيعات : حسين عثمان ، إدارة قانونية. سامح المنياوي  ،مهندس الصوت .احمد جودة ماستر . فايزعزيز ، بينما صمم الأفيش د.ناجي شاكر وانتجته شركة سونار التي كان يملكها الدكتورهاني ثابت. ومهندس كمال علما،.ومن اليوم ده كانت بداية حكيم.

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وشارك حكيم مؤخراً فى احتفالات العيد الوطني الـ50 للإمارات، حيث قدم أغنية بعنوان "الجنة في الإمارات"، حيث صور الأغنية على طريقة الفيديو كليب في أجواء الإمارات الساحرة والتي تظهر سحر وجمال دولة الإمارات التي أصبحت مقصدا سياحيا مهما لكل دول العالم، والأغنية كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع طارق عبد الجابر وإخراج حسام الحسيني.


يذكر أن آخر أغاني حكيم أغنية "الناس السهرانين" والتي طرحها في أغسطس الماضي، من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، بينما آخر ألبوم غنائي لحكيم طرحه العام الماضي بعنوان "الراجل الصح" وتضمن 11 أغنية.

أعمال حكيم احدث اعمال حكيم اغانى حكيم البوم نظرة

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