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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا I حكيم يشارك في افتتاح كأس الأمم الأفريقية.. مجدي عبد الغني يوقع اتفاقية بين رابطة المحترفين المصرية والقطرية

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كارمن سليمان تتألق على مسرح البوليفارد في موسم الرياض

حكيم يشارك في افتتاح كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ بالكاميرون

مجدي عبد الغني يوقع مذكرة تفاهم بين رابطة المحترفين المصرية والقطرية

برسالة مؤثرة.. سعد المجرد يهنئ والدته بعيد ميلادها

أنتم فخر لنا.. "يسرا" تشكر أهل جدة والمسئولين بعد زيارتها الأخير

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نبيل الحلفاوي عن كيروش: بإجماع الجماهير والمحللين نحن أمام فشل قادم

من الإسكندرية.. شيري عادل تتألق في أحدث ظهور

السوشيال ميديا موجز السوشيال ميديا موجز السوشيال موقع صدى البلد التواصل الاجتماعي مجدي عبد الغني كأس الأمم الافريقية حكيم

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