موجز السوشيال ميديا I حكيم يشارك في افتتاح كأس الأمم الأفريقية.. مجدي عبد الغني يوقع اتفاقية بين رابطة المحترفين المصرية والقطرية

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
كارمن سليمان تتألق على مسرح البوليفارد في موسم الرياض
حكيم يشارك في افتتاح كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ بالكاميرون
مجدي عبد الغني يوقع مذكرة تفاهم بين رابطة المحترفين المصرية والقطرية
برسالة مؤثرة.. سعد المجرد يهنئ والدته بعيد ميلادها
أنتم فخر لنا.. "يسرا" تشكر أهل جدة والمسئولين بعد زيارتها الأخير
هاني العجيزي يدعم مروان حمدي بعد الهجوم عليه
ميدو يعلق على عدم اختيار محمد صلاح ضمن أفضل 23 لاعبا: فضيحة كروية
نبيل الحلفاوي عن كيروش: بإجماع الجماهير والمحللين نحن أمام فشل قادم