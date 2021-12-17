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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني العجيزي يدعم مروان حمدي بعد الهجوم عليه

صدى البلد

دعم هاني العجيزي، مدرب سموحة، لاعب منتخب مصر مروان حمدي بعد حملة من الهجوم عليه بعد مباراة نصف نهائي كأس العرب أمام منتخب تونس، واهداره الفرص.

 

وكتب عبر انستجرام: “كلمتين لوجه الله الراجل ده انا شهدتي فيه مجروحه ولكن … مروان بعيد عن انه لاعب كره قدم ده بني أدم زي اي واحد فينا و شخص محترم جدآ انا مستغرب كميه الهجووم و الحمله الي معموله عليه من الشعب المصري كله الي ليه و الي مالهوش في كوره !! كميه أذي نفسي و لفظي ماحدش يستحمله للأسف من حقك تقيمه زي مانت عاوز في الكوره لكن مش من حقك تجرح و تسب في شخصه من غير سبب ، انا للأسف ماشوفت شعب في العالم بيتعامل مع لاعيبه منتخبه بالشكل ده ! مروان في الاول و الأخر إنسان قبل مايكون لاعب كره قدم ❤️”.

 

من جانب اخر، قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استمرار الاعتماد على القوام الأساسي خلال مواجهة قطر السبت المقبل فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العرب.

ويرفض كارلوس كيروش ، فكرة منح البدلاء فرصة أمام قطر في ظل رغبته فى تحقيق الفوز فى المباراة وحصد المركز الثالث بعد الهزيمة أمام تونس فى الدور قبل النهائي.
 

وتلقى منتخب مصر الخسارة الأولى له في البطولة بهدف دون رد أمام تونس فى مباراة نصف نهائي كأس العرب ، بينما فاز المنتخب الجزائري على حساب قطر بهدفين مقابل هدف .
وتعد تلك المواجهة بين مصر وقطر هي الأولى بالنسبة للمنتخبين كمباراة رسمية حيث التقي المنتخبان 9 مرات من قبل في مباريات ودية.

وحقق المنتخب الفوز في 5 مباريات منها وتعادلا في مباراتين وهزم في مباراتين.

منتخب مصر لاعب كرة قدم الشعب المصري هاني العجيزي مروان حمدي منتخب تونس كأس العرب

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