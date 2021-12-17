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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارمن سليمان تتألق على مسرح البوليفارد في موسم الرياض

صدى البلد

شاركت الفنانة كارمن سليمان فيديو لها من مسرح البوليفارد بموسم الرياض في أول مشاركة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت كارمن لجمهورها: “النهاردة كانت أول ليلة عرض في موسم الرياض بالسعودية في مسرح البوليفارد ❤️ كنت مبسوطة قوي وانا واقفة قدامكوا وأتمنى تكونوا استمتعوا بالعرض😍 شكراً موسم الرياض شكراً لكل الجمهور السعودي اللي نورنا النهاردة و هنستناكوا تاني الأيام الجاية إن شاء الله 🇸🇦 من ١٦ -٢٠ ديسمبر”.

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كارمن سليمان تخطف قلوب متابعيها في أحدث إطلالة لها

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من المغرب.. كارمن سليمان تخطف قلوب متابعيها بأحدث ظهور لها

طرحت الفنانة كارمن سليمان، فيديو كليب "لمعلوماتك" عبر قناتها على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات أحمد سرور، ألحان مصطفى جاد، وتوزيع ميكس وماستر جلال الحمداوي.

وكشفت كارمن سليمان عن حالتها الصحية بعد تلقيها لقاح كورونا، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت  كارمن سليمان عبر خاصية الـ"ستوري": "التطعيم عامل عمايله".

يذكر أن المطربة كارمن سليمان، قالت إنها تحب أغاني الأطفال بشكل كبير، مضيفة: "أحب أي شيء له علاقة بالأطفال سواء أفلام أو أغاني أو مسلسلات".

وأضافت كارمن سليمان في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي": "صفاء ابو السعود كان لها دور كبير في أغاني الأطفال"، مضيفة: "أقوم بغناء أغاني الأطفال لابني زين كثيرًا".

وتابعت كارمن سليمان:" أحب أغاني لـ صفاء أبو السعود، ولكن كنت أفضل أغاني كثيرة للمطربة عفاف راضي؛ لأن مواضيع أغاني عفاف راضي كانت رائعة ".  

كارمن سليمان فيديو كليب صور موسم الرياض الفنانة كارمن سليمان المطربة كارمن سليمان مسرح البوليفارد

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