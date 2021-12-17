مجدي عبد الغني يوقع مذكرة تفاهم بين رابطة المحترفين المصرية والقطرية

وقع مجدى عبد الغنى، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، مذكرة تفاهم بين رابطة المحترفين المصرية والقطرية.

وشارك صورا من زيارته للمقر في قطر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب: “زيارة إلي مقر رابطة اللاعبين المحترفين في قطر للإتفاق علي توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة المحترفين المصرية والقطرية”.

قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استمرار الاعتماد على القوام الأساسي خلال مواجهة قطر السبت المقبل فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العرب.



ويرفض كارلوس كيروش ، فكرة منح البدلاء فرصة أمام قطر في ظل رغبته فى تحقيق الفوز فى المباراة وحصد المركز الثالث بعد الهزيمة أمام تونس فى الدور قبل النهائي.

وأصبح منتخب مصر الأول لكرة القدم على موعد مع الحصول على مكافأة مالية كبيرة حال الفوز على قطر بعد غدا السبت.



وتنص لائحة البطولة على حصول صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار ، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على 1.5 مليون دولار بينما يحصل صاحب المركز الأول على 3.5 مليون دولار ، ويحصل صاحب المركز الثاني 2.5 مليون دولار .



وتلقى منتخب مصر الخسارة الأولى له في البطولة بهدف دون رد أمام تونس فى مباراة نصف نهائي كأس العرب ، بينما فاز المنتخب الجزائري على حساب قطر بهدفين مقابل هدف .

وتعد تلك المواجهة بين مصر وقطر هي الأولى بالنسبة للمنتخبين كمباراة رسمية حيث التقي المنتخبان 9 مرات من قبل في مباريات ودية.

وحقق المنتخب الفوز في 5 مباريات منها وتعادلا في مباراتين وهزم في مباراتين.