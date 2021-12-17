عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يوقع مذكرة تفاهم بين رابطة المحترفين المصرية والقطرية

صدى البلد

وقع مجدى عبد الغنى، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، مذكرة تفاهم بين رابطة المحترفين المصرية والقطرية.

 

وشارك صورا من زيارته للمقر في قطر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب: “زيارة إلي مقر رابطة اللاعبين المحترفين في قطر للإتفاق علي توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة المحترفين المصرية والقطرية”.

txt

كأس العرب..منتخب مصر يغلق صفحة الهزيمة أمام تونس ويبدأ الإعداد لـ قطر

txt

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استمرار الاعتماد على القوام الأساسي خلال مواجهة قطر السبت المقبل فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العرب.

ويرفض كارلوس كيروش ، فكرة منح البدلاء فرصة أمام قطر في ظل رغبته فى تحقيق الفوز فى المباراة وحصد المركز الثالث بعد الهزيمة أمام تونس فى الدور قبل النهائي.

 

وأصبح منتخب مصر الأول لكرة القدم على موعد مع الحصول على مكافأة مالية كبيرة حال الفوز على قطر بعد غدا السبت.

وتنص لائحة البطولة على حصول صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار ، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على 1.5 مليون دولار بينما يحصل صاحب المركز الأول على 3.5 مليون دولار ، ويحصل صاحب المركز الثاني 2.5 مليون دولار .

وتلقى منتخب مصر الخسارة الأولى له في البطولة بهدف دون رد أمام تونس فى مباراة نصف نهائي كأس العرب ، بينما فاز المنتخب الجزائري على حساب قطر بهدفين مقابل هدف .
وتعد تلك المواجهة بين مصر وقطر هي الأولى بالنسبة للمنتخبين كمباراة رسمية حيث التقي المنتخبان 9 مرات من قبل في مباريات ودية.

وحقق المنتخب الفوز في 5 مباريات منها وتعادلا في مباراتين وهزم في مباراتين.

مصر قطر مجدي عبد الغني رابطة اللاعبين المحترفين رابطة المحترفين مذكرة تفاهم جمعية اللاعبين المحترفين

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات دراجة سوزوكي كاتانا موديل 2021 | صور

مرعبة و مميتة .. لعبة تسببت في وفاة 4 أطفال

حمدالله ينتقل إلى الاتحاد السعودي.. ويعلق: "أتطلع لمواصلة الأمجاد"

كلوب يوضح سبب تبديل صلاح المبكر أمام نيوكاسل

ما حكم ترك صلاة الجمعة بسبب ظروف العمل؟ .. الإفتاء تجيب

ذكرى أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر .. 15 معلومة لا تعرفها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

يا ريت يكون عندنا.. تصريح مفاجئ من الصحة عن "أوميكرون"| فيديو

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يشعل مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي

امرأة صفق لها الشيطان.. استدرجت طليقها وذبحته بعد ارتباطه وأخرجت لسانها لخطيبته

مروة ناجي تتألق بحفل كايرو فيستيفال في التجمع الخامس

موسم الرياض| محمد حماقي وماجد المهندس يشعلان أولى حفلات ميدل بيست

فيديو

تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

شيرين تتجاوز أزمة الطلاق .. حقيقة سخرية هنيدي من خسارة المنتخب المصري

بعد إقرارها رسميا.. تعرف على موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا "فيديو"

ستؤثر على الاتصالات .. فاروق الباز يحذر من عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ