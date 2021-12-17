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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنتم فخر لنا.. "يسرا" تشكر أهل جدة والمسئولين بعد زيارتها الأخيرة

صدى البلد

عبرت الفنانة يسرا عن سعادتها بزيارتها الأخيرة للمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: “الأسبوع ده كان من أجمل الأيام اللي عيشتها مع أهل جدة الطيبين وأهل المملكة السعودية جميعا.. أقل ما يقال عنكم إنكم شعب كريم و راقي ومضياف ومن أطيب خلق الله .. شكرا من قلبي على حسن ضيافتكم وعلى حبكم الصادق 💚”.

 

وتابعت: “بشكر وبهني سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير ثقافة المملكة العربية السعودية، و الأستاذ عبد الله آل عياف رئيس هيئة الأفلام و المنتج محمد التركي وكل القائمين على نجاح الدورة الافتتاحية المتميزة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. سعيدة وفخورة جدا لكل صناع السينما في السعودية بهذا الإنجاز البديع و العظيم .. إنتم فخر لينا 🙏”.

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هذ هو لوني السعيد.. يسرا تتألق في أحدث ظهور لها من جدة

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شاهد.. يسرا تتألق في أحدث ظهور لها

وعبرت الفنانة "يسرا" عن سعادتها بالمشاركة بفيلم حرب الفراولة في أولى دورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي .

 

و كتبتت يسرا  عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام : ‎سعيدة بمشاركتي بفيلم #حرب_الفراولة في أولى دورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بحضور المخرج خيري بشارة والمؤلف د. مدحت العدل، اليوم من الساعة ٣ إلى الساعة ٦ بتوقيت السعودية.

 

و تابعت : "فيلم "حرب الفراولة" - ١٩٩٤ قصة وسيناريو: د. مدحت العدل، تأليف وإخراج: خيري بشارة، إنتاج: العدل جروبيذكر أن الفنانة يسرا تقدم مسرحية جديدة بعنوان “صافي وفافي”، من تأليف و إخراج رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال للعرض في موسم الرياض الترفيهي بالسعودية".

 

وتقدم يسرا المسرحية بعد غياب 19 عاما عن خشبة المسرح بعد آخر مسرحية قدمتها عام 2002م" لما بابا ينام" من إخراج خالد جلال.

 

يذكر ان يسرا تنتظر عرض فيلمها الجديد “ليلة العيد” والذى يشارك فى بطولته عدد من النجوم منهم عبير صبرى وهنادى مهنى وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله.

 

وكان اخر اعمال يسرا فى الدراما مسلسل “حرب أهلية” والذى شارك فى بطولته كل من باسم الخياط وأروى جودة وجميلة عوض وتأليف أحمد عادل إخراج سامح عبد العزيز.

المملكة العربية السعودية الفنانة يسرا أحدث ظهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي المخرج خيري بشارة وزير ثقافة المملكة العربية السعودية صناع السينما

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