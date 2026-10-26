تقلبات جوية مفاجئة تضرب مكة المكرمة وتحذيرات من الأمطار الغزيرة والسيول

تشهد منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية تقلبات جوية ملحوظة، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، وسط تحذيرات من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد، مع احتمالية جريان السيول وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي إنذارات جوية لعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، محذرًا من تأثيرات الحالة الجوية، التي تشمل الصواعق الرعدية واشتداد الرياح، فيما يُتوقع ارتفاع الأمواج في بعض المناطق المتأثرة.

وتأتي هذه التقلبات ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها عدة مناطق بالمملكة، مع توقعات باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مكة المكرمة ومناطق أخرى، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.

ودعت التحذيرات إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول والأودية، والابتعاد عن تجمعات المياه، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة لحماية الأرواح والممتلكات.