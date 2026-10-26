قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق والصين تبحثان ملفات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس
ساديو ماني يحتل المركز الـ 29 في ترتيب الكرة الذهبية 2026
عودة ناصر منسي لتدريبات الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب
تفويض الرئيس لدعم السعودية| برلمانية: مصر تتحرك لحماية استقرار المنطقة وصون مقدرات الشعوب
الأرصاد: السيول تضرب البحر الأحمر وجنوب سيناء.. ومنشآت الحماية تحد من مخاطرها
«مؤسسة أبو العينين» تواصل تنظيم فصول وامتحانات محو الأمية بالجيزة
وزراء دفاع مجموعة الـ 5 الأوروبيين: يجب تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا داخل الناتو
برلمانية: تفويض البرلمان للرئيس لدعم السعودية يجسد وحدة المصير العربي
أحمد موسى: قواتنا مش هتهاجم اليمن دي دولة شقيقة.. إحنا بندافع عن السعودية
أحمد موسى: معارضة شديدة لنتنياهو في الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات بساعات
القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة وسرقتها في الشرقية
نبيل معلول: الكونفدرالية قد تتفوق على دوري الأبطال بسبب مشاركة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقلبات جوية مفاجئة تضرب مكة المكرمة وتحذيرات من الأمطار الغزيرة والسيول

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
سارة عبد الله

تشهد منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية تقلبات جوية ملحوظة، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، وسط تحذيرات من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد، مع احتمالية جريان السيول وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي إنذارات جوية لعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، محذرًا من تأثيرات الحالة الجوية، التي تشمل الصواعق الرعدية واشتداد الرياح، فيما يُتوقع ارتفاع الأمواج في بعض المناطق المتأثرة.

وتأتي هذه التقلبات ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها عدة مناطق بالمملكة، مع توقعات باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مكة المكرمة ومناطق أخرى، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.

ودعت التحذيرات إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول والأودية، والابتعاد عن تجمعات المياه، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة لحماية الأرواح والممتلكات.

مكة المكرمة السعودية المركز الوطني للأرصاد السعودي مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

ترشيحاتنا

الأزهر يشارك في معرض يوم مصر والدول الشقيقة والصديقة

للعام الثالث.. الأزهر يشارك في معرض يوم مصر والدول الشقيقة والصديقة 2026/ 2027

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم.. وطاعة الرسول طريق الجنة

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: تراجع الهجمات المسلحة بنسبة 26.1% خلال أسبوعين في باكستان

بالصور

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

لقب العالم ينتظره في المكسيك.. أنتونيلي يقترب من كتابة التاريخ في فورمولا 1

السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي

الشخص النرجسي مش دايمًا مكروه.. 6 صفات بتخلي الناس تحبه

الشخص النرجسي
الشخص النرجسي
الشخص النرجسي

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد