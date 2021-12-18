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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

قرية الفواخير بالقاهرة التاريخية ..كيف أعادت الدولة لصناعة الفخار هيبتها ورونقها؟

صانع فخار يدعو للرئيس
صانع فخار يدعو للرئيس السيسي

عملت الدولة خلال الفترة الماضية وضمن خطتها للارتقاء بالعاصمة القاهرة من كافة النواحي على تطوير القاهرة التاريخية وإعادتها لسابق عهدها.

وبعد سنوات من العمل والتطوير والقضاء على العشوائيات وكل ما يسيئ للقاهرة ككل وخاصة التاريخية نجحت الدولة في خطتها وأعادت للعاصمة التاريخية رونقها القديم.

وللاطلاع على ما تم إنجازه على أرض الواقع تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلي رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس السيسي شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجري العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين.

صانع فخار يشرح للرئيس
صانع فخار يشرح للرئيس

ولفت: توقف الرئيس السيسي لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع الرئيس إلى طلباتهم واحتياجاتهم. 

ويرصد موقع "صدى البلد" أبرز أعمال التطوير التي جرت في قرية الفواخير على مدار السنوات الماضية، والتي شهدت دفعة غير مسبوقة بتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة:

صناع الفخار جواهرجية الطين

قرية الفواخير ظلت مهملة لعقود طويلة تعتمد على الأفران التي تعمل بالسولار وقبل أعوام قليلة في عهد الرئيس السيسي وضعت محافظة القاهرة خطة محكمة لاستعادة الحرفة المهملة على مدار عقود.

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واستطاعت قرية الفواخير بمصر القديمة الظهور للنور حاليا بمنتجاتها التراثية باعتبارها واحدة من أهم وأرقى الفنون العريقة «فن صناعة الفخار».

وتبذل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم أقصى الجهود لتحقيق نقلة تراثية وحضارية لواحدة من أهم وأرقى الفنون العريقة «فن صناعة الفخار» من خلال تحقيق آمال العاملين بهذه الحرفة والذين يعتزون جدا بمهنتهم الراقية حيث يطلق عليهم «جواهرجية الطين».

تركيب أفران غاز بديلة 

خطة التطوير شملت التقنيين، الذي تم إنجاز مرحلة كبيرة منه، حيث قامت نائب المحافظ بوضع خطة لتقنيين أوضاعهم واستلامهم عقودا وخطابات تؤمن اوضاعهم إلى جانب توصيل المرافق «مياه - غاز - كهرباء - صرف  والغاز » لتركيب أفران غاز بديلا عن الأفران البدائية التي يعملون من بها.

جولة الرئيس بمصر القديمة
جولة الرئيس بمصر القديمة

كما تشمل الخطة أيضا تعلية سور القرية وتوفير أمن وحراسة لها لتأمينها ورفع كفاءة المركز التكنولوجي ومن حين لأخر كانت ولا تزال نائب محافظ القاهرة تجري عدة جولات ميدانية لمتابعة تطوير القرية أولا بأول.

وقبل أيام قليلة أعلنت نائب المحافظ تنظيم معرضا يظهر إبداع فن الفخار ويروج منتجاته، حيث تكمن آمال أصحاب هذه الحرفة النادرة بقرية الفواخير بمدينة الفسطاط بنطاق حي مصر القديمة في تسويق وانتشار منتجاتهم الراقية والمميزة داخليا وخارجيا.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة، أن تقنيين ودعم هذه القرية يعد ضمن أهم المشروعات القومية التي تعثر تقنينها في السابق بالمنطقة إنها تعد ضمن أهم بنود الخطة الممنهجة التي من أهدفها إنهاء تعثر كافة المشروعات التي حالت دون تنفيذها بعض العقبات التي عرقلت خروجها إلى النور لتحقيق أهدافها المنشودة والذي يأتي ضمن تنفيذ الخطة الإستراتيجية للقيادة السياسية بشأن دعم وتقنيين هذا النوع من الحرف العريقة وتشجيعها.

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جذب السائحين والعرب

ووضعت نائب المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية خطة لتنظيم معرض منتجات الفخار الراقية به والتسويق لها وتشجيع المواطنين على زيارة القرية وجذب السائحين والعرب على للاقبال على القرية .

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه سوف يكون ضمن برنامج الحفل 4 معارض لمنتجات الفخار إلى جانب وضع 4 ورش بساحة القرية ليتمتع الزائر بمشاهدة مراحل تنفيذ قطعة الطين وتقطيعها وتحديدها أمامه لتصل إلى شكلها النهائى كقطعة فخارية وتحفة تبهر الأنظار.

وأشارت أيضا إلى أنه سوف يتم توفير منطقة حرفية للأطفال للمشاركة والتمتع بممارسة هذا الفن الراقي.

ووجهت بالإنجاز في تنفيذ جميع التجهيزات المتعلقة بإقامة المعرض ودعم الإضاءة وعمل نظام إضاءة يضفي مظهرا جماليا وإظهار المنتجات المعروضة وزيادة النخيل والمزروعات والمساحة الخضراء في أقرب وقت ممكن.

ولعل أبرز ما يميز قرية الفواخير بالإضافة إلى تقديم هذا النوع من الفن الراقي، موقعها الاستراتيجي ووجودها وسط العاصمة داخل منطقة القاهرة التاريخية بجوار أماكن أثرية مثل متحف الحضارات ومجمع الأديان وبحيرة عين الحياة التى تم تطويرها مؤخرا.

وأوضحت نائب المحافظ أنهم يصوغون من الطين جمالا انسيابيا سلسا أخاذا، يتشكل فى مزهريات وأوان وأكواب وقدور وقلال ونوافير ومجسمات طيور وحيوانات وشمعدانات وأباريق تتلألأ كالذهب وتزهو كعارضات الأزياء، بأشكالها وألوانها وتفاصيلها.

الرئيس خلال تفقده قرية الفخار
الرئيس خلال تفقده قرية الفخار

وأكدت سعيها لوضعها على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمي.

القاهرة الفسطاط الفخار قرية الفواخير محافظة القاهرة الرئيس السيسي منطقة فم الخليج

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