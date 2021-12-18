قبل 4 أيام من طرحه رسميا.. جدل حول أحداث فيلم The Matrix Resurrections

قبل 4 أيام من طرح الجزء الرابع من سلسلة أفلام الماتريكس الشهيرة، تسبب فيلم The Matrix Resurrections في حالة من الجدل وتباين الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الفن العالمية.

حضر العرض الخاص للفيلم مجموعة من النقاد وممثلو وسائل الإعلام، ورغم وصف بعضهم لأحداثه بأنها مثيرة للاهتمام، إلا أن آخرين يرون أنه مجرد إعادة للقطات من أجزائه السابقة.

يتطلع جمهور سلسلة أفلام الماتريكس إلى مشاهدة عمل متميز مثل الأجزاء الثلاث الأولى، ولديهم فضول لمعرفة مستقبل "نيو" بعد سنوات من الغياب عن الشاشة.

حضر فريق الفيلم العرض الخاص والأول له الذي أقيم في تورنتو بكندا، وعلى رأسهم البطل كيانو ريفز، وسط حشود من الجماهير، وقال إنه سعيد بالعودة إلى موطن نشأته، معبرا عن حماسته لمشاهد الجمهور للعمل الجديد.

ومن المقرر إقامة عرض خاص آخر في سان فرانسيسكو اليوم 18 ديسمبر، بحضور كيانو ريفز وعدد من أبطاله الفيلم.

تريلر فيلم الماتريكس الجديد

طرحت شركة وارنر بروس في سبتمبر الماضي، الفيديو الدعائي الأول لقصة الماتريكس The Matrix Resurrections، الذي يلقي النظرة الأولى على أحداث الفيلم المنتظر منذ فترة طويلة.

ظهر كيانو ريفز بطل سلسلة أفلام الماتريكس في تريلر The Matrix Resurrections وقد بدى عليه التقدم في العمر، وذلك بصحبة عدد كبير من أبطال أجزاء السلسلة الأولى ونجوم جدد.

فيلم الماتريكس الجديد The Matrix Resurrections سيعرض في موسم الكريسماس، وسيتم طرحه في السينمات العالمية في نفس الوقت بالتوازي مع عرضه على منصة HBO MAX يوم 22 ديسمبر المقبل.

كشف تريلر The Matrix Resurrections عن حبكة قصة فيلم الماتريكس الجديد، الذي بدء بحديث الممثل نيل باتريك هاريس كطبيب نفسي مع كيانو ريفز، ويشهد الفيديو لم شمل نيو وترينتي لكنهما لا يتذكران قصة حبهما التي شهدت عليها الأجزاء الثلاثة السابقة.

يتعرض كيانو ريفز في الفيلم لحالة من عدم الإدراك للزمان والمكان، ويحاول نيل هاريس مساعدته، لتذكر حقيقته وما تعرض له في المصفوفة، وحيرته المشهيرة ما بين تناول حبة الدواء الزرقاء والحمراء ومصيره بعدها.

يضم الفيلم المنتظر العديد من مشاهد الأكشن التي تعود عليها جمهور الماتريكس، ويشارك في بطولته كل من بريانكا شوبرا، جيسيكا هينويك، جوناثان جروف، كاري آن موس، جادا بيندكت سميث، وأصبح كيانو ريفز أو نيو أكثر قوة ويمتلك قدرات خارقة كما اخترعوا له سيارة جديدة تماما.

ثلاثية الماتريكس

ثلاثية الماتريكس أو المصفوفة حققت نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية، وكان خبر تقديم جزء رابع منها من إخراج لانا واتشوسكي خبرا مفاجئا وسعيدا بالنسبة لمحبي قصص الخيال العلمي الأكثر تعقيدا في تاريخ السينما.

بدأ عرض أول أفلام سلسلة الماتريكس في مارس 1991 بميزانية بلغت 63 مليون دولار وحققت به شركة ورنر بروس نجاحا مبهرا في شباك الإيرادات، ووصلت أرقامه إلى حوالي 500 مليون دولار عالميا.

ترتب على هذا النجاح طرح جزأين آخرين من سلسلة الأفلام الخيالية الأول في مايو 2003، وحقق حوالي 750 مليون دولار وهو The Matrix Reloaded.

أما الفيلم الثالث فهو The Matrix Revolutions الذي طرح في نوفمبر 2003 وحقق حوالي 400 مليون دولار عالميا.