خبر xترند..شوبير يكشف مؤشرات تشكيل منتخب مصر أمام قطر.. إبراهيم سعيد يهاجم مصطفى فتحي ومروان حمدي.. نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

لا يصلحوا لمنتخب مصر.. إبراهيم سعيد يشن هجوماً على مصطفى فتحي ومروان حمدي

انتقد إبراهيم سعيد، لاعب نادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، اللاعبين مصطفى فتحى ومروان حمدي بسبب ادائهم بمنتخب مصر .

وغرد ابراهيم سعيد عبر تويتر: عشان نخلص من الحوار ده مصطفي فتحي لاعب محلي ومروان حمدي لاعب محلي ولا يصلحوا لمنتخب مصر

عيد ميلاد سعيد نونى.. ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد نيللى كريمI شاهد

حرصت الفنانة ريهام حجاج علي الاحتفال بعيد ميلاد النجمة نيللى كريم، اليوم السبت 18 ديسمبر برفقة زوجها هشام عاشور.

ونشرت ريهام فيديو من حفل عيد ميلاد نيلي كريم عبر خاصية الاستورى من خلال حسابها على إنستجرام، كما حرص زوجها هشام عاشور، على تقبيلها من رأسها ، و علقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد نونى".

إيمي سمير غانم لوالديها الراحلين: يارب اجمعني معاهم في الجنة

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صور لوالدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدها دلال عبد العزيز و شقيقتها دنيا ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت إيمي سمير غانم علي الصورة قائلة: يارب اجمعني معاهم في الجنة.

إراحة السولية ورفعت أساسي.. شوبير يكشف مؤشرات تشكيل المنتخب المصري أمام قطر

نشر الاعلامي أحمد شوبير تويتة جديدة بشان تشكيل المنتخب المصري عبر حسابة بموقع التواصل لاجتماعي تويتر.

و كتب أحمد شوبير : كيروش غير النهارده من نظام التدريب ولم يعلن للاعبين عن التشكيل وتم تأجيل كل حاجه لمحاضرة يوم المباراه.

حلوة يا بلدي.. مي نور الشريف تشارك جمهورها صور من جنوب سيناء

نشرت الفنانة مي نور الشريف،صورة جديدة من جنوب سيناء عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام.

و ظهرت مي نور الشريف بإطلالة جذابة مميزة مرتدية جاكيت طويل باللون البني ، و علقت قائلة : حلوة يا بلدي مصر أم الدنيا.. جنوب سيناء