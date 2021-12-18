لا يصلحوا لمنتخب مصر.. إبراهيم سعيد يشن هجوماً على مصطفى فتحي ومروان حمدي

انتقد إبراهيم سعيد، لاعب نادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، الاعبين مصطفى فتحى ومروان حمدي بسبب ادائهم بمنتخب مصر .

وغرد ابراهيم سعيد عبر تويتر: عشان نخلص من الحوار ده مصطفي فتحي لاعب محلي ومروان حمدي لاعب محلي ولا يصلحوا لمنتخب مصر

و كان قد كشف إبراهيم سعيد، لاعب نادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، انه يتعرض لـ هجوم كبير من جمهور نادى الزمالك بسبب حديثه عن مصطفى فتحى لاعب منتخب مصر .

وغرد ابراهيم سعيد عبر تويتر: “جماهير الزمالك لها كل المحبة والاحترام مني وفي اخر فترة بتعرض لهجوم كبير منهم بسبب حديثي وكلامي عن اللاعب مصطفي فتحي انه لاعب محلي لا يصلح للمنتخب وغير مفيد تمامًا”.

واشار ابراهيم “ لن اجامل احدا على حساب منتخب مصر مهما كان اسمه دي طبيعتي ودي شخصيتي الاهانة من جماهير لهم تقديري ومحبتي ”.